Поліція Нью-Йорка заарештувала 22-річного водія BMW завдяки вірусному відео в соцмережах

Події розгорнулися в районі Квінз ще 18 квітня під час масштабного нелегального автомобільного шоу, зазначає Carscoops. Учасники заходу перекрили вулиці, створюючи хаос та наражаючи на небезпеку пішоходів і мешканців. Хоча безпосередньо на місці події поліція не проводила масових затримань, аби не провокувати небезпечні погоні, розслідування тривало у цифровому просторі.

Читайте також: "Знаєте, чому вас зупинили?" – на це запитання поліції можна не відповідати

Аналіз фотографій та відеозаписів із соціальних мереж дозволив ідентифікувати перших підозрюваних. Вже 23 квітня правоохоронці затримали 22-річного Асіла Ассаїді. Йому висунули звинувачення у необережному створенні небезпеки, організації масових заворушень та хуліганстві. Також було конфісковано два автомобілі Infiniti, причетні до інциденту.

Сила громадської допомоги та арешт водія BMW

Наступний прорив у справі стався 1 травня. Завдяки отриманій навідці поліцейські вийшли на другого підозрюваного – Вінстона Пета. За версією слідства, саме він перебував за кермом автомобіля BMW, який виконував небезпечні маневри.

Оприлюднивши відеодокази у соцмережі X, представники NYPD наголосили, що продовжуватимуть боротися з тими, хто створює хаос на дорогах міста. Головною особливістю цієї операції стало те, що арешт було проведено без жодного переслідування на високій швидкості, що дозволило уникнути додаткового ризику для мирних громадян.

Реальні наслідки та правосуддя

У поліції Нью-Йорка впевнені, що лише реальні судові вироки можуть зупинити поширення небезпечних трендів, таких як безрозсудне маневрування у потоці машин або нелегальні дріфт-шоу на перехрестях. Якщо провину Вінстона Пета та Асіла Ассаїді буде доведено в суді, їм загрожує багаторічне ув'язнення.

Чому NYPD відмовляється від погонь?

Відмова від високошвидкісних переслідувань стала вимушеним кроком для поліції США через катастрофічні наслідки таких операцій. Статистика свідчить, що гонитви часто призводять до трагедій, як-от смертельна ДТП у Каліфорнії, після якої місто було змушене виплатити понад 22 млн доларів компенсації родині загиблого.

Подібні інциденти підкреслюють, що ризик для життя цивільних часто перевищує провину порушника. Іншою причиною є неефективність традиційних методів проти досвідчених стрітрейсерів. Наприклад, нещодавня погоня в Лос-Анджелесі показала, що поліція не завжди здатна впоратися з підозрюваними на відкритій трасі.