Поліція спіймала водія Porsche 911 на рекордних 312 км/год, але він може уникнути покарання

Як повідомляє Carscoops, інцидент стався на автомагістралі A40 у департаменті Верхня Савойя, де діє стандартне обмеження швидкості у 130 км/год. За кермом спорткара перебував 48-річний топменеджер зі Швейцарії, який вирішив перевірити можливості своєї машини на прямій ділянці траси.

Чоловік керував моделлю Porsche 911 GT3 у кузові 991.1, паспортна максимальна швидкість якої становить 315 км/год. Радар зафіксував показник у 312 км/год. Місцева жандармерія зазначила, що з урахуванням 5-відсоткової похибки приладу офіційну швидкість знизили до 300 км/год.

Жорстке покарання та несподівана лазівка

Реакція правоохоронців була миттєвою: у швейцарця одразу відібрали водійське посвідчення та змусили сплатити заставу в розмірі 1500 євро. Сам автомобіль евакуювали на штрафмайданчик, фотографіями якого поліція згодом поділилася у мережі Facebook.

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За інформацією порталу Bluewin, судове засідання у цій справі призначено на лютий. Якщо провину доведуть повністю, гонщику загрожує штраф до 3750 євро та до трьох місяців реального тюремного ув'язнення.

Проте адвокати водія вже готують лінію захисту, яка базується на технічних характеристиках поліцейського обладнання. Річ у тім, що радар, який використовували копи, офіційно сертифікований для вимірювання швидкості лише до 300 км/год. Через те, що прилад працював за межами своїх паспортних можливостей, його покази можуть визнати недійсними, що дозволить порушнику уникнути кримінальної відповідальності.