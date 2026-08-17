Польща більше не пробачатиме українським водіям штрафи з камер: ухилитися від покарання стане складніше

У 2025 році польські фоторадари та системи контролю середньої швидкості зафіксували понад 1,3 млн порушень. Близько 120 тис. припало на автомобілі, зареєстровані за межами ЄС. Лідерами стали українські машини – понад 77,2 тис. порушень.

Однак покарати вдалося лише 3443 водіїв з країн поза ЄС. Серед них близько 2,5 тис. були громадянами України. Ефективність стягнення штрафів становила менше 3%. Тепер подібні явища, як пише interia.pl, безкарно не проходитимуть.

Польща отримала доступ до даних з України

Ситуацію змінює польсько-українська угода про співпрацю у боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями. Її ратифікацію опублікували 25 травня, а чинності вона набула 9 червня 2026 року.

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Документ дозволяє польським та українським органам обмінюватися інформацією, необхідною для встановлення осіб, які вчинили правопорушення. Дані на запит мають передаватися безкоштовно. Це стосується і порушень, зафіксованих автоматичною системою Canard.

За мовчання про водія – до 7500 злотих

Польське Міністерство інфраструктури готує ще жорсткіші правила. Власник автомобіля має вказати, хто перебував за кермом під час порушення. Якщо цього не зробити, замість звичайного штрафу доведеться сплатити адміністративний збір.

Його розмір залежатиме від перевищення швидкості: від 1500 злотих (18 016 грн) за перевищення до 30 км/год до 7500 злотих (90 082 грн) – якщо швидкість була більшою за ліміт на понад 71 км/год.

За проїзд на червоне світло пропонують стягувати 3000 (36 033) злотих, а за порушення на залізничному переїзді – 6000 злотих (72 066 грн).

Українські авто внесуть до спеціальної бази

Проєкт також передбачає створення бази іноземних автомобілів, на яких Canard зафіксувала порушення. Нею зможуть користуватися поліція, прикордонники та дорожня інспекція.

Якщо таку машину зупинять у Польщі, правоохоронці побачать попереднє порушення і зможуть стягнути штраф або адміністративний збір.