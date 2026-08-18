Польща хоче дати БМП-1 нове життя як безпілотним машинам, але є один мінус

Польща свого часу була одним із найбільших користувачів BWP-1, маючи на озброєнні понад тисячу таких машин. Нині вони вважаються застарілими за озброєнням, бронезахистом, ергономікою та компонуванням.

Водночас машини зберігають хорошу мобільність завдяки гусеничному шасі. Саме ця характеристика може стати основою для їхнього нового застосування. Про це розповідає Defence24.pl.



Безпілотні платформи для небезпечних місій

Бригадний генерал Гжегож Потшуський заявив, що частину найбільш придатних корпусів BWP-1 можна адаптувати під дистанційне керування. І це реально зробити.

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Такі машини могли б використовуватися для логістичної підтримки, медичної евакуації та встановлення важких систем радіоелектронної боротьби. Їхнє головне завдання – виконувати місії у небезпечних зонах, зокрема під загрозою FPV-дронів, не наражаючи на ризик життя військових.

Модернізувати всі БМП-1 не планують

Щоправда, Гжегож Потшуський вказує на необхідність ретельного аналізу цього рішення економістами, логістами та інженерами. Масове перероблювання всього парку може виявитися економічно та технічно невигідною. Серед проблем – зношеність компонентів, застарілі технології та складність адаптації ручної трансмісії до бездротового керування.

Тому частину машин, імовірно, доведеться використовувати як донорів запчастин.

Польща також може шукати альтернативні джерела окремих компонентів. Наприклад, Індія виробляє БМП-2, яка використовує двигуни сімейства УТД-20, споріднені з тими, що встановлюються на БМП-1.

Головне, щоб не вийшов "пшик"

У польському Генштабі наголошують: перед такою модернізацією необхідно оцінити її економічну доцільність. Бо практика використання цих машин на театрі воєнних дій в Україні (див. відео внизу) показала її найбільший мінус – слабка броня.

Якщо переобладнання коштуватиме майже стільки ж, як нова машина з кращими характеристиками, сенс такого рішення буде сумнівним.