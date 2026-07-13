Польща отримає мільярд євро на дороги, в тому числі до України

Найважливіша для України частина проєкту – продовження автомагістралі S17 до пункту пропуску Гребенне на українському кордоні. Про це пише Business insider.

Відповідну угоду підписали Головне управління національних доріг і автомагістралей Польщі (GDDKiA), Банк народної економіки (BGK) та Міністерство інфраструктури країни.

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Половина – на автомагістраль Варшава-Львів

Із загальної суми 500 млн євро спрямують на будівництво чотирьох ділянок S17 між Пяскім і Гребенним у Люблінському воєводстві. Їхня загальна довжина становить понад 93 км.

Нині S17 вже з'єднує Варшаву та Люблін. Після завершення робіт автомагістраль простягнеться до Замостя та українського кордону.

Дорога є частиною міжнародного маршруту E372 Варшава – Львів, тому має ключове значення для пасажирського та вантажного сполучення між Україною і Польщею.

Ще €600 млн підуть на розвиток швидкісної траси S74 у центральній Польщі.

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Сполучення з Україною для ЄС пріоритетне

У польському уряді називають S17 і S74 стратегічними проєктами. Вони мають покращити логістику, прискорити вантажні перевезення.

Покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС має усунути вузькі місця дорожньої мережі та посилити дорожню інфраструктуру, яка є важливою як для цивільних перевезень, так і для оборонних цілей.