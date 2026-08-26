Польща стала головним автоперевізником ЄС

Польща остаточно закріпила за собою статус головного вантажного автоперевізника Євросоюзу. За даними Eurostat, у 2025 році зареєстровані в Польщі вантажівки виконали 381 млрд тоннокілометрів – 20,2% усього обсягу автомобільних вантажних перевезень ЄС.

Для порівняння, Німеччина набрала 277,4 млрд тоннокілометрів, Іспанія – 272,6 млрд, Франція – 172,9 млрд, а Італія – 161,7 млрд. Тобто польський показник виявився на 103,6 млрд тонн-кілометрів більшим за німецький.

Що возила Європа найбільше

Загалом автомобільні вантажні перевезення в ЄС у 2025 році сягнули 1,886 трлн тоннокілометрів, додавши 0,9% за рік. Один тоннокілометр – це перевезення однієї тонни вантажу на один кілометр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У 2025 році найбільшою групою товарів, що перевозилися автомобільним транспортом у ЄС, були "харчові продукти, напої та тютюнові вироби", що становило 311,1 мільярда тоннокілометрів.

Далі йдуть "згруповані товари" (237,1 млрд ткм) та "сільськогосподарська продукція" (206,3 млрд ткм).

Польща у статусі перевізника №1 Євросоюзу

Головне в цих цифрах – не лише масштаб польського автопарку, а й те, де саме він заробляє гроші. Близько 60% діяльності польських вантажівок у 2025 році припадало на міжнародні перевезення, перехресну торгівлю та каботаж. На внутрішні польські маршрути припадало лише 40%.

Інакше кажучи, польські фури давно перестали бути виключно "внутрішнім транспортом". Вони активно працюють між країнами Західної та Центральної Європи, фактично конкуруючи за вантажі безпосередньо на ринках Німеччини, Франції, Бельгії та Нідерландів.

За даними Eurostat, польські перевізники також були найбільшою групою операторів на 10 із 20 ключових вантажних маршрутів ЄС.

Тут показано 10 найпотужніших маршрутів вантажних перевезень між країнами ЄС у 2025 році. Інфографіка: Eurostat

Німеччина поступилася Польщі, але без неї логістика не працює

Парадоксально, але поразка Німеччини у загальному рейтингу не означає втрати її ролі головного логістичного вузла Європи. Лідерство своє вона має і воно доволі в логістиці доволі відчутне.

Найбільший міжнародний вантажопотік між країнами ЄС у 2025 році припав на напрямок Німеччина – Нідерланди: 86,9 млн тонн. Далі йшли маршрути Німеччина – Польща із 68,4 млн тонн та Бельгія – Франція із 55,9 млн тонн.

Німеччина фігурує як країна відправлення або призначення у шести з десяти найбільших вантажних потоків ЄС. Тож польські перевізники можуть бути найактивнішими, але значна частина європейської логістичної системи й далі зав'язана на німецький ринок.

Польська перевага може лише посилюватися

Показники 2026 року вже натякають, що польський логістичний бум не закінчується. За даними ринку, у другому кварталі кількість транспортних пропозицій між Німеччиною та Польщею зросла на 31% у напрямку Польщі та на 22% у зворотному.

Це ще не статистика фактично перевезених вантажів, тому напряму порівнювати її з даними Eurostat не можна. Але тенденція показова: Польща перетворилася з одного з найбільших транспортних ринків Європи на його головного перевізника.

І це вже не просто історія про польські вантажівки. Це історія про те, як змінився баланс сил у європейській автомобільній логістиці.