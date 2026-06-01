Польща за три дні замовила військової техніки на 28 мільярдів євро: реакція на виклики

Фінансування здійснюється в межах європейської програми SAFE (Security Action for Europe), що покликана посилити обороноздатність країн ЄС. Польща стала найбільшим отримувачем коштів цієї програми, залучивши на модернізацію армії та сектору безпеки близько 43,7 млрд євро.

Про цей фінансовий крок та програму осучаснення армії розповів спеціалізований ресурс hartpunkt.de.

Ставка на бронетехніку та артилерію

Майже половину коштів нового пакета – близько 14 млрд євро – спрямовано на шість найбільших контрактів, підписаних 30 травня.

Зокрема, польська армія замовила 146 бойових машин піхоти Borsuk (фото вгорі), 96 самохідних гаубиць Krab калібру 155 мм та 64 самохідні мінометні комплекси Rak на колісному шасі Rosomak 8×8 (див. відео внизу).

Окремо передбачено закупівлю 1000 боєприпасів для реактивних систем залпового вогню Homar-K, а також командно-штабних машин, засобів зв'язку та допоміжної техніки для артилерійських підрозділів.

Пускові установки на базі бронетранспортера Waran, що входить до складу системи Gladius. Фото: 18-та механізована дивізія



Безпілотники отримають мільярди

Важливим напрямком інвестицій стане розвиток безпілотних технологій. На повітряні та наземні дронові системи та засоби боротьби з ними Польща планує витратити близько 2,7 млрд євро.

Крім того, укладені контракти передбачають закупівлю броньованих санітарних машин Rosomak, систем дистанційного мінування, транспортних засобів для комплексів протиповітряної оборони, супутникових терміналів, а також великої кількості захисного спорядження та артилерійських боєприпасів.

Постачання розраховане до 2030 року

За інформацією польського Міноборони, постачання техніки та озброєння триватимуть упродовж наступних чотирьох років.

У Варшаві наголошують, що масштабна програма закупівель має забезпечити суттєве посилення національної оборони та підвищити готовність країни до сучасних викликів безпеки на східному фланзі НАТО.

Це одна з найбільших програм переозброєння в Європі за останні роки, яка охоплює практично всі ключові напрямки розвитку сучасної армії – від бронетехніки й артилерії до безпілотних систем та цифрового управління військами.