Полтавські детективи взялися за харківські АЗС: дві заправки як корова язиком злизала

При цьому одну автозаправку вже демонтовано повністю – обладнання знято, пальне злито, документацію та комп'ютерну техніку вилучено. Про це розповідає ТУ БЕБ у Полтавській області.

В ході слідства з'ясовано, що АЗС у різних населених пунктах Харківської області реалізовували підпільно виготовлене пальне без жодних дозвільних документів.

Читайте також Де на Київщині прикрили незаконні АЗС з "бодягою" у цистернах

АЗС справно працювали поза законом

На місці розміщення автозаправних станцій та у їх власників не було ліцензій, сертифікатів якості. Вони також не могли підтвердити походження продукції тощо.

У межах досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки.

Попередні висновки про пальне поганої якості має підтвердити лабраторія за взятими зразками, але відсутність документів про походження бензину та дизеля вказує на кустарне варіння. Фото: БЕБ Полтавщини

Що конкретно вилучено:

бензин та дизельне пальне;

резервуари зі скрапленим газом;

місткості для зберігання пального;

паливороздавальні колонки.

Читайте також Де на Київщині заправки торгували "бодягою"

Обладнання вилучено, але не конфісковано

Детективи передали відібрані зразки пального для експертизи якості та відповідності стандартам. Результати ще не надійшли.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконний обіг підакцизних товарів). До суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.