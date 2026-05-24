Помаранчева стрілка на автобані: чому цей знак у Німеччині часто неправильно розуміють українці

Помаранчева стрілка на білому фоні – це особливий елемент організації руху на автобанах Німеччини. Його головне завдання – не відвести транспорт від перекритої дороги, а допомогти водіям уникнути заторів і рівномірно розподілити трафік між автомагістралями.

Що означає помаранчева стрілка

У німецьких Правилах дорожнього руху (StVO) цей знак належить до категорії покажчиків напрямку руху. Найчастіше його можна побачити на автобанах біля великих транспортних вузлів або ділянок із хронічними заторами.

Фактично це рекомендація альтернативного маршруту. Якщо основна автомагістраль перевантажена, водіям пропонують інший шлях до того самого напрямку. Часто такий маршрут довший за кілометражем, але дозволяє виграти час у дорозі.

Саме тому стрілка має помаранчевий колір – вона не є класичним обов’язковим жовтим дорожнім знаком, а працює як система навігації та перерозподілу потоку транспорту.

Водій не зобов’язаний їхати за стрілкою

На відміну від знаків об’їзду через ремонт чи ДТП, помаранчева стрілка в Німеччині не має обов’язкового характеру. Водій сам вирішує, чи слідувати рекомендованому маршруту.

Хочеш їдь у вказаному напрямку, а хочеш – не їдь, бо це рекомендація, а не вказівка.

Втім, у BASt – Федеральному інституті автомобільних доріг Німеччини – наголошують, що такі маршрути формуються на основі аналізу навантаження на автомагістралі. Тобто система фактично допомагає уникати заторів у пікові періоди – під час свят, масових поїздок або дорожніх робіт.

Уздовж маршруту встановлюють додаткові помаранчеві стрілки, щоб водій не загубився та міг безперервно слідувати альтернативною дорогою.

Що означає перекреслена стрілка

На німецьких автобанах можна зустріти й перекреслену помаранчеву стрілку. Це знак завершення рекомендованого маршруту.

Після нього водій повертається до основної автомагістралі або продовжує рух уже без навігації альтернативним коридором. Як і сама стрілка, цей знак має лише інформаційний характер.

Знак 467.2 вказує на завершення зони відхилення від маршруту.

Чому це важливо для українських водіїв

Для багатьох українців, які їздять Європою власним авто, помаранчева стрілка на німецьких автобанах виглядає як звичайний знак об’їзду. Через це водії або ігнорують її, або навпаки – помилково вважають обов’язковою.

Знаки цієї групи не встановлюють суворого наказу чи прямої заборони, але вони вказують безпечний маршрут для продовження руху.

Насправді німецькі дорожники кваліфікують свій помаранчевий знак як елемент "розумного" управління трафіком, що допомагає уникати перевантаження автобанів. І хоча штрафу за ігнорування такої стрілки не буде, у години пік вона часто справді допомагає дістатися швидше.

Аналоги в інших країнах ЄС

Подібні системи організації руху працюють і в інших країнах Європи, хоча вигляд знаків може суттєво відрізнятися.

У Франції для розвантаження автобанів використовують спеціальні кольорові маршрути об’їзду – водії орієнтуються за жовтими або помаранчевими покажчиками.

Французькі знаки серії KD на жовтому чи помаранчевому тлі належать до тимчасових дорожніх знаків ремонтного чи сервісного спрямування. Навіть місцеві водії нерідко плутають знаки сімейств KD43 та KD22.

Головна різниця між ними – у функціональному призначенні. Знаки KD43 виконують роль попереднього інформування та встановлюються завчасно перед зміною маршруту. Натомість KD22 – це вже безпосередній покажчик напрямку, який встановлюють у місці повороту чи об’їзду.

Візуально вони також відрізняються. Знаки групи KD43 мають класичну прямокутну форму різної довжини, але однакової висоти. А от KD22 отримали характерний стрілкоподібний край, який одразу вказує напрямок руху – ліворуч або праворуч.

Панель французьких знаків KD43, куди додано знак завершення зони об'їзду KD69A.

У Нідерландах поширені динамічні інформаційні табло, які перенаправляють транспорт залежно від ситуації на дорогах.

В Австрії та Бельгії також застосовують системи альтернативних маршрутів для вантажного транспорту й транзитних потоків, особливо біля великих міст та гірських тунелів.