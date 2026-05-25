"Помста Лева" від Львова для фронту: громада купила пікапи та обладнання на 16+ мільйонів гривень

Допомогу отримали дев’ять військових частин, серед яких підрозділи ТрО, морська піхота, прикордонники, штурмовики та зенітники.

Про цей донат повідомляє мерія міста, публікуючи фото та відео чергової події.

Перші Toyota Hilux для 125-ї бригади

Однією з головних подій передачі стали перші п’ять пікапів Toyota Hilux для 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Це старт великої ініціативи, у межах якої Львівська громада планує до кінця року передати 125-й бригаді 125 автомобілів.

За словами представників бригади, автомобільна техніка залишається критично важливою для фронту через постійні втрати від атак російських дронів.

"Логістика перевезення вантажів, боєкомплектів і особового складу тримається саме на автомобільній техніці. Ворог постійно полює на ці машини, тому потреба в них – величезна, – пояснив представник бригади з позивним"Друг Сахалін".

Що ще передали військовим

Окрім пікапів, військові кількох підрозділів отримали:

автомобіль Volkswagen Crafter;

27 комплектів Starlink;

зарядні станції та EcoFlow;

наземні станції;

дрони та БПАК Power Eye;

системи відеозв’язку;

обладнання для аеророзвідки;

VR-окуляри, монітори та комплектуючі для безпілотників.

"Інших пріоритетів немає"

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що підтримка армії залишається пріоритетом громади.

"Сьогодні передаємо у війська на 16 мільйонів: це дуже якісні автомобілі, розвідувальні літаки та інше обладнання. Вже завтра це все на лінії фронту буде захищати Львів і Україну. У нас немає інших пріоритетів, ніж підтримка Збройних Сил, – зазначив мер.

У міськраді нагадують, що техніку та обладнання для військових закуповують за кошти платників податків у межах загальноміської програми підтримки ЗСУ.

На 2026 рік Львів заклав на ці потреби понад 1 млрд грн. Торік обсяг допомоги від громади перевищив 1,1 млрд грн.