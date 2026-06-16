За наклейку "Я паркуюсь як олень" у Польщі призначили великий штраф

У Польщі громадські активісти та звичайні перехожі нерідко використовують специфічний метод боротьби з водіями, які залишають свої машини на газонах, тротуарах чи з порушенням дорожньої розмітки. На такі автомобілі наклеюють спеціальні наліпки з непристойними малюнками або написами.

Подібні набори можна вільно придбати всього за 13 злотих за упаковку з 50 штук. Особливістю цих наліпок є використання надміцного клейового складу, через що безслідно видалити їх із поверхні вкрай важко, зазначає польське видання Motoryzacja.

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Фатальна помилка та пошкодження лакофарбового покриття

Зазвичай досвідчені борці з порушниками паркування наклеюють такі мітки виключно на скло або дзеркала заднього виду, оскільки звідти клей можна зчистити спеціальними розчинниками чи лезом без наслідків для самого автомобіля. Проте в Плоцьку 52-річний чоловік знехтував цим негласним правилом. Побачивши автомобіль Lexus, припаркований із явними порушеннями, він наклеїв наліпку безпосередньо на металеву частину кузова.

Коли власник повернувся до свого авто, він спробував самостійно зняти наклейку. Разом із паперовою основою та міцним клеєм від кузова відірвалася і частина заводського лакофарбового покриття автомобіля. Власник потерпілого машини звернувся до правоохоронних органів та оцінив завдані матеріальні збитки у майже 5,5 тисячі злотих, які знадобляться для професійного перефарбування кузовного елемента.

Затримання поліцією та суворе кримінальне покарання

Співробітники місцевої поліції оперативно розпочали розслідування інциденту. Завдяки детальному аналізу записів із найближчих камер вуличного відеоспостереження, а також комплексу оперативно-розшукових заходів, особу підозрюваного вдалося швидко встановити. Чоловіка затримали та офіційно висунули йому звинувачення в умисному пошкодженні чужого майна.

Під час проведення санкціонованого обшуку в особистому автомобілі затриманого поліцейські виявили та вилучили ще 18 аналогічних наклейок для боротьби з порушниками. Чоловік повністю визнав свою провину та відверто пояснив слідчим, що діяв виключно з почуття помсти за хамську поведінку водія на дорозі.

Відповідно до чинної статті 288 Кримінального кодексу Польщі, за умисне знищення або пошкодження майна іншої особи передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Варто зауважити, що сам по собі факт наклеювання паперу на авто не вважається правопорушенням автоматично. Ключовим фактором для відкриття кримінальної справи у польському правовому полі є саме наявність реальних матеріальних збитків та їхній грошовий розмір. Остаточну міру покарання та суму фінансової компенсації для постраждалої сторони найближчим часом визначить суд.