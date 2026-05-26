Понад 1000 кілометрів без дозаправки: BYD починає продавати бюджетний гібрид спеціально для Європи

BYD представила для Європи новий Dolphin G DM-i — компактний хетчбек B-сегмента з підзарядною гібридною силовою установкою Super Hybrid DM. Як повідомляє BYD, повноцінний запуск моделі запланований на червень, а перші поставки клієнтам мають розпочатися восени. За даними Auto Express, Dolphin G стане першою моделлю BYD, створеною спеціально для європейського ринку, а не адаптованою з китайської лінійки.

Для BYD це важлива прем’єра. Європейський B-сегмент — один із наймасовіших на континенті. Тут роками домінували Renault Clio, Peugeot 208, Toyota Yaris, Volkswagen Polo та інші компактні моделі, які купують за практичність, ціну й помірні витрати на утримання. Тепер китайський виробник хоче зайти у цей клас не просто з електромобілем, а з підзарядним гібридом, який має поєднати електричний режим для міста і великий запас ходу для далеких поїздок.

Гібрид замість звичайного бензинового хетчбека

Dolphin G DM-i має стати незвичною пропозицією для європейського класу суперміських автомобілів. BYD наголошує, що це буде єдиний представник свого сегмента з фірмовою технологією Super Hybrid DM.

Ідея проста: у щоденних поїздках автомобіль має поводитися майже як електрокар. Рух забезпечує передній електромотор, тому водій отримує плавне прискорення, тишу на малих швидкостях і можливість долати типові міські маршрути без запуску бензинового двигуна.

Але на відміну від чистого електромобіля, Dolphin G DM-i не прив’язаний до зарядної інфраструктури. Коли батарея розряджається або потрібно їхати далеко, у роботу вступає бензиновий двигун і гібридна система. Завдяки цьому заявлений сумарний запас ходу перевищує 1000 кілометрів на повному баку й повністю зарядженій батареї.

Розмір — саме під Європу

Новинка має довжину 4,16 метра і ширину 1,825 метра. Тобто за габаритами це типовий європейський B-клас: досить компактний для міста, але вже не зовсім “малюк”.

BYD робить акцент на тому, що Dolphin G DM-i має поєднати компактні розміри з практичністю сімейного автомобіля.

Це важлива деталь, бо в Європі маленький хетчбек часто є не другою машиною в сім’ї, а єдиним автомобілем для міста, траси, покупок і поїздок на вихідні.

Саме тому великий запас ходу може стати одним із головних аргументів моделі. Для покупця, який ще не готовий повністю перейти на електромобіль, але вже хоче їздити містом на електротязі, такий формат виглядає дуже логічним.

BYD змінює підхід до Європи

Виконавча віцепрезидентка BYD Стелла Лі заявила, що європейський B-сегмент є одним із найважливіших на ринку. За її словами, з Dolphin G DM-i компанія хоче змінити уявлення покупців про компактний автомобіль в електричну епоху.

Це не просто красива фраза з презентації. Для BYD європейський ринок зараз має стратегічне значення. Компанія активно розширює свою присутність у регіоні, розвиває дилерську мережу та робить ставку не лише на електромобілі, а й на підзарядні гібриди. Reuters раніше повідомляв, що BYD посилює гібридну лінійку в Європі саме через різні потреби місцевих покупців і необхідність пропонувати альтернативу чистим електромобілям.

Dolphin G DM-i добре вписується у цю стратегію. У багатьох європейських країнах електромобілі вже стали звичними, але не всі водії готові залежати від зарядок. Особливо це стосується тих, хто живе не у приватному будинку, не має власного зарядного місця або часто їздить між містами.

Продажі стартують уже цього року

Повні характеристики, комплектації та ціни BYD пообіцяла оголосити ближче до запуску. Прем’єра на європейських ринках запланована на найближчі тижні, повний запуск — у червні, а перші поставки клієнтам очікуються восени.

Поки що головна інтрига — ціна. Якщо BYD зможе зробити Dolphin G DM-i справді доступним, модель може стати серйозним викликом для традиційних європейських хетчбеків. Адже покупцеві запропонують не просто ще один компактний автомобіль, а машину з електричним режимом для міста, гібридною витривалістю на трасі та запасом ходу понад 1000 кілометрів.

