Понад 2000 нових багі та рекорд наземних дронів: Міноборони радикально оновлює транспорт на передовій

Як повідомляє Міністерство оборони України, закупівля легкого транспорту відбулася через систему Prozorro, що дозволило зекономити близько 1,5 мільярда гривень. Постачальники зобов'язані передати всю партію машин до грудня 2026 року.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, йдеться про повнопривідні машини з можливістю відключення осі 4х4. Вони оснащені спеціальними шинами підвищеної прохідності, що критично важливо для осінньо-зимового бездоріжжя.

Цей легкий мобільний транспорт ідеально підходить для умов, де важка бронетехніка грузне або стає занадто помітною для ворожої артилерії. Багі працюють тихо, швидко і дозволяють оперативно перекидати невеликі групи піхоти чи операторів БпЛА.

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Цього року у бойові підрозділи почали надходити перші серійні багі ATC Bolt 1000 вітчизняного виробництва Ground Force. Фото: Defense Express

Крім того, медики активно використовують м'який хід таких машин для евакуації поранених, під'їжджаючи впритул до позицій. Також на них зручно підвозити боєкомплект, пальне та провізію до найвіддаленіших точок.

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Паралельно з колісною технікою на фронті відбувається справжній бум наземних роботизованих комплексів. Лише за жовтень підрозділи Сил оборони здійснили 31 398 логістичних та евакуаційних місій за допомогою таких дронів.

З початку року кількість місій наземних дронів зростала щомісяця:

січень – 7 511;

лютий – 7 960;

березень – 9 072;

квітень – 11 028;

травень – 14 059;

червень – 16 663;

липень – 19 935;

серпень – 25 136;

вересень – 28 491;

жовтень – 31 398.

Динаміка вражає: якщо в січні цього року наземні безпілотники виконали трохи більше 7 тисяч завдань, то за десять місяців цей показник зріс у понад 4 рази. Усі виїзди фіксуються в бойовій системі DELTA та проходять верифікацію фахівцями кластера Brave1.

У підрозділах ходова НРК на чотири чи шість повнопривідних коліс у пошані, як і гусеничні платформи з дистанційним керуванням – максимальне зменшення ризику для людини. Фото: 16-й армійський корпус