Понад мільйон проданих авто: де українцям найзручніше переоформлювати машини у 2026 році

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, загальна статистика охоплює не лише легкові машини, а й вантажівки, мотоцикли, мопеди та навіть причепи. Левова частка всіх операцій – 58,6% – досі відбувається безпосередньо в територіальних підрозділах відомства.

Водночас застосунок Дія впевнено відвойовує свою частку ринку. Наразі 22% від усіх договорів купівлі-продажу укладаються онлайн, що дозволяє продавцю та покупцю взагалі не витрачати час на взаємодію з державнии структурами.

Ще 19,4% угод припадає на різноманітні суб'єкти господарювання, які допомагають водіям з оформленням паперів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як працює класичне переоформлення

Для традиційного укладання договору обом сторонам достатньо завітати до будь-якого сервісного центру МВС. Продавцю потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Від покупця вимагають лише паспорт і податковий номер, після чого він отримує новий техпаспорт та, за бажанням, свіжі номерні знаки.

Цифрова альтернатива в смартфоні

Якщо ж ви вирішили продати легковик, мотоцикл чи мопед через Дію, весь процес займе лічені хвилини. Головна умова – послуга доступна для фізичних осіб лише один раз на календарний рік.

Щоб система пропустила угоду, у продавця в смартфоні має підтягуватися повний пакет документів: техпаспорт, ID-картка або закордонний паспорт, податковий номер та зареєстроване місце проживання. Якщо хоча б одного цифрового документа бракує, доведеться їхати в установу особисто та стояти у чергах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому іноді не виходить переоформити авто через Дію. Найчастіше алгоритми блокують процес через несплачені штрафи, аліменти, арешти майна або банальні розбіжності в державних реєстрах.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, під час фізичного візиту до МВС машину можуть відмовитися реєструвати через проблеми з VIN-кодом. Якщо експерти помітять сліди втручання в заводське маркування, автомобіль відправлять на детальне дослідження.