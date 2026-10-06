Понад половина перевірених АЗС недоливають автогаз: де все чесно, а де втрачають до 7%

Експерти Інституту споживчих експертиз провели нову перевірку точності наливу автомобільного газу на українських АЗС. За даними дослідження, проблеми з точністю відпуску виявили більш ніж у половини перевірених мереж, а найбільший зафіксований недолив сягнув 7%.

Чому перевірили саме за автогаз

Ринок автогазу (пропан-бутану, LPG) в Україні третій рік поспіль скорочується, а цього року падіння попиту стало особливо помітним. Водночас сам автогаз у вересні подорожчав приблизно на гривню за літр, тоді як бензин додав майже 9 грн/л.

На цьому фоні для частини мереж стає важливим утримати привабливу ціну на стелі. І якщо суттєво змінити склад LPG складніше, то з точністю наливу, як показала перевірка, проблеми трапляються значно частіше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Auto24 уже писав про аналогічне дослідження недоливу автогазу, і тоді картина була дуже схожою: частина мереж працювала точно, а частина фактично продавала менше пального, ніж було оплачено.

Де і як перевіряли недолив

Експерти перевірили зразки, придбані у великих мережах (ОККО, PARALLEL, WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR), найбільших у столиці і регіоні мережах (КLO та AVANTAGE 7), а також у так званих дискаунтерів. Це також досить чисельні мережі, але з нижчим у порівнянні з іншими рівнем цін (БРСМ-нафта, MARSHALL, VST, BVS, ManGo, MARKET). Також експерти перевірили і деякі регіональні мережі, серед яких AERO 8, PROLUX, 24\7, EURO 5 (Київ).

Фахівці Інституту експертиз відбирали фіксований об'єм LPG у спеціальний переносний пробовідбірник. Потім у лабораторії визначали масу відібраного газу і з урахуванням його щільності перераховували результат у фактичний об'єм.

За нормативами допустима похибка становить до 1%. Тобто невелике відхилення саме по собі ще не означає шахрайства. Але коли різниця сягає 5-7%, це вже зовсім інший масштаб.

Саме через це історії водіїв про недолив у кілька літрів на одному баку вже не виглядають фантастикою. Якщо, наприклад, заправляти 50 літрів при недоливі 6%, фактично автомобіль отримає приблизно на 3 літри менше.

Де налили точно

Спочатку про позитив: 40% перевірених АЗС продають чесну кількість пального. А в двох мережах (PARALLEL та AVANTAGE 7), відпустили газу навіть більше, ніж оплачено. В цих мережах “перелив” склав один відсоток. Небагато, але важлива тенденція.

Цікаво, що саме в цих мережах були виявлені еталонні мірники для контрольного проливу, який за бажання може зробити будь-який клієнт.

Рівно за чеком заправили на АЗС UKRNAFTA та UPG. В межах дозволеної законом похибки відпущено газу в мережах ОККО, WOG та SOCAR.

Результати перевірки точності наливу автогазу в вересні 2026 року:

АЗС Точність наливу, % PARALLEL 101 UKRNAFTA 100 AVANTAGE 7 101 ОККО 99 KLO 99 UPG 100 WOG 99 SOCAR 98 24/7 95 EURO 5 (Київ) 96 BVS (Полтава) 97 PROLUX 93 VST (Одеса) 94 БРСМ-НАФТА 95 MARSHALL 92 AERO 8 97 MANGO 95 MARKET 93

Де виявили недолив

А ось у всіх інших учасників виявлено недолив. У мережах БРСМ-нафта, VST, MARSHALL, BVS, ManGo, MARKET, AERO 8, PROLUX, 24\7, EURO 5 було відпущено фактично менше, ніж сплачено в чеку. І якщо в мережах BVS і AERO 8 він склав не критичні 3 %, то у всіх інших це вже суттєві 5-6%.

Ну а анти-рекордсменом стала мережа MARKET, на якій експерти виявили недолив 7%. Ось і виходить, що вища ціна у великих мереж майже компенсується точністю наливу, тобто по факту вартість майже однакова. Крім того, якщо порахувати щорічну реалізацію, то невеликі відсотки недоливу трансформуються в круглі суми, які не фіксуються фіскальною системою.

За словами директора Інституту Юрія Чорнобривця, “результати дослідження недоливу автомобільного газу показали, що деякі мережі намагаються тримати нижчу ціну, але не хочуть поступатися прибутками. Раджу автомобілістам заправлятись лише в перевірених мережах, і звертати увагу на належно оформлені метрологічні повірки колонок, і пломби”.

Подібна картина вже була і з бензином. У попередньому дослідженні Auto24 писав, що половина перевірених мереж недоливали А-95, тоді як частина великих операторів показала точність у межах допустимих значень.

Як виглядає недолив у грошах

Уявімо, що водій заправляє 40 літрів LPG. При недоливі 3% він не отримає приблизно 1,2 літра. При 5% - уже 2 літри. А при 7% різниця становитиме близько 2,8 літра на одній заправці.

Для окремого клієнта це може здаватися не надто великою сумою, але в масштабах мережі та тисяч заправок щодня навіть кілька відсотків перетворюються на дуже значні гроші.

Саме тому Auto24 неодноразово звертав увагу на точність наливу не лише LPG. Раніше ми писали про недолив дизельного пального, де навіть невелика похибка особливо відчутна для вантажівок із баками на сотні літрів.

Чому показник на колонці не завжди означає реальний недолив

Водночас не кожна ситуація, коли в газовий балон "увійшло забагато" або "замало", автоматично доводить проблему на АЗС.

В балоні автомобільного ГБО є відсічний клапан, який зазвичай не дозволяє заповнювати балон повністю. Його робота може залежати від стану обладнання, кута автомобіля, температури та інших чинників.

Тому визначити реальний недолив лише за показниками власного балона складно. Саме через це в лабораторних перевірках використовують окремий пробовідбірник і перерахунок за щільністю.

Auto24 раніше детально пояснював, як перевіряють недолив та якість LPG.