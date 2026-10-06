Популярна країна Європи перенесла заборону на старі дизелі: куди вже не пускають авто Євро-5

За даними німецького автомобільного клубу ADAC, початковий план передбачав тотальне блокування старих дизелів на півночі Італії вже з жовтня 2026 року. Однак місцеві уряди П'ємонту, Венето та Емілії-Романьї вирішили шукати альтернативні шляхи боротьби зі шкідливими викидами, відклавши радикальні заходи.

Замість того щоб просто закрити міста для машин, у П'ємонті роблять ставку на використання екологічного пального HVO у громадському транспорті та розбудову велоінфраструктури. Регіон Венето також офіційно затвердив альтернативні заходи, посунувши дедлайн для власників дизелів ще на рік.

Де обмеження вже працюють

А ось тим, хто планує поїздку до Ломбардії, варто бути максимально уважними. У цьому регіоні дизельним легковикам стандарту Євро-5 вже заборонено пересуватися у будні з 7:30 до 19:30.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це правило поширюється на міські зони з населенням понад 100 тисяч осіб, серед яких Мілан, Брешія, Монца та Бергамо. Навіть якщо у вас є дійсна віньєтка, страховка та пройдений техогляд, без відповідного екологічного класу в'їзд туди закритий.

Власників старих автівок просто поставлять перед фактом заборони на в'їзд. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

Які авто під загрозою

Ці зміни критично важливі для українських водіїв, які подорожують Європою, адже стандарту Євро-5 відповідає величезна кількість машин, випущених на початку минулого десятиліття. На наших дорогах досі їздять тисячі таких Volkswagen, Skoda, Audi, BMW та Mercedes, які тепер опинилися в зоні ризику.

Схожа ситуація спостерігається і в Німеччині, де звичної зеленої наліпки на лобовому склі часто вже недостатньо. Наприклад, у Мюнхені дизелям Євро-4 і нижче заборонено в'їзд до центральної зони, а Штутгарт взагалі пускає лише автомобілі стандарту Євро-6.

Місцева влада контролює дотримання цих правил не лише за допомогою автоматичних камер, а й через раптові перевірки поліцейських патрулів. Тому перед поїздкою за кордон на дизельному авто варто ретельно перевіряти актуальні екологічні зони на вашому маршруті.