Популярна в Україні електрична Toyota bZ4X офіційно дебютувала в Україні: відомі ціни та комплектації

На відміну від "сірих" дорестайлінгових автівок, привезених з Китаю, офіційний bZ4x для українського ринку виробляється в Японії. Електрокросовер пропонуватиметься у забалнсованому виконанні Lounge, а його стартова вартість становитиме від 2 008 100 гривень (44 765 доларів).

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Що змінилося: ефективний теплообмінник та швидша зарядка на морозі

Головний акцент планового оновлення японського електрокросовера зосереджений на підвищенні його ефективності в реальних умовах експлуатації. Інженери повністю модернізували систему водяного охолодження та попереднього підігріву акумулятора.

Завдяки впровадженню нового рідинного теплообмінника час швидкої зарядки постійним струмом (DC) від 10% до 80% тепер становить усього 28–30 хвилин за оптимальної потужності у 150 кВт. Така швидкість забезпечується навіть за низьких температур повітря аж до -20°C.

Паралельно розробники оптимізували роботу кліматичної системи для суттєвого зменшення енергоспоживання взимку. У салоні автомобіля повністю оновили мультимедійну систему та цифрову панель приладів. За словами Toyota, тепер електрокар пропонує водієві набагато точніше відображення прогнозованого запасу ходу з урахуванням увімкненого кондиціонера, обігріву сидінь чи вентиляції салону.

Технічні характеристики та інтелектуальний повний привід

Електрокросовер базується на спеціалізованій 400-вольтовій архітектурі e-TNGA, створеній виключно для електромобілів. Модель оснащується літій-іонними батареями ємністю 57,7 та 73,1 кВт-год і доступна для українських клієнтів у двох варіантах приводу.

Передньопривідна модифікація (FWD) з базовим акумулятором має один електродвигун потужністю 167 к.с.. Водночас з батареєю на 73,1 кВт-год в парі йде потужніший мотор на 224 "конячки", який забезпечує розгін до першої "сотні" за 7,5 секунди, а її паспортний запас ходу за європейським циклом WLTP становить до 569 кілометрів.

Повнопривідна версія (AWD) комплектується більшою батареєю та двома електромоторами (по одному на кожній осі) із сумарною віддачею у 343 кінські сили. Цього достатньо, аби долати відмітку 0-100 км/год за 5,3 секунди. Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці 140 та 160 км/год залежно від версії.

Спільно з фахівцями бренду Subaru для цього виконання було розроблено інтелектуальну систему повного приводу X-MODE із функцією Grip Control, яка допомагає впевнено долати ділянки з глибоким брудом, снігом та складним рельєфом.

Електричний універсал bZ4X Touring:

Окремим сюрпризом презентації став анонс модифікації bZ4X Touring, розробленої для активного відпочинку та великих подорожей. Ключова відмінність версії Touring – подовжена на 140 мм задня частина кузова, що дозволило збільшити об'єм багажника майже на 50% – до вражаючих 669 літрів. Також модель має власну лінійку унікальних кольорів.

Окрім агресивнішого захисного обвісу, Touring отримав більшу батарею ємністю 74,7 кВт-год. Передньопривідна версія видає 224 к.с. (запас ходу до 591 км), а топова повнопривідна AWD генерує вражаючі 380 к.с., роблячи її найпотужнішим електрокаром марки поза спортивною лінійкою GR. Запас ходу становитиме до 591 кілометрів. Ціна bZ4x Touring – від 2 395 100 гривень (53 392 долари).