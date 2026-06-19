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Популярна в Україні електрична Toyota bZ4X офіційно дебютувала в Україні: відомі ціни та комплектації

Toyota офіційно оголосила про старт продажів в Україні оновленого електричного кросовера bZ4X 2026 модельного року. На відміну від дорестайлінгових версій та машин, які розроблялися для інших регіонів світу, офіційна новинка для українського ринку отримала суттєво покращені показники автономності, модернізовану систему терморегулювання, а також розширене бортове оснащення.
Toyota bZ4X 2026 в Україні: характеристики, швидка зарядка та версія Touring
Данило Северенчук
logo19 червня, 09:10
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На відміну від "сірих" дорестайлінгових автівок, привезених з Китаю, офіційний bZ4x для українського ринку виробляється в Японії. Електрокросовер пропонуватиметься у забалнсованому виконанні Lounge, а його стартова вартість становитиме від 2 008 100 гривень (44 765 доларів).

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Що змінилося: ефективний теплообмінник та швидша зарядка на морозі

Головний акцент планового оновлення японського електрокросовера зосереджений на підвищенні його ефективності в реальних умовах експлуатації. Інженери повністю модернізували систему водяного охолодження та попереднього підігріву акумулятора.

Завдяки впровадженню нового рідинного теплообмінника час швидкої зарядки постійним струмом (DC) від 10% до 80% тепер становить усього 28–30 хвилин за оптимальної потужності у 150 кВт. Така швидкість забезпечується навіть за низьких температур повітря аж до -20°C.

Паралельно розробники оптимізували роботу кліматичної системи для суттєвого зменшення енергоспоживання взимку. У салоні автомобіля повністю оновили мультимедійну систему та цифрову панель приладів. За словами Toyota, тепер електрокар пропонує водієві набагато точніше відображення прогнозованого запасу ходу з урахуванням увімкненого кондиціонера, обігріву сидінь чи вентиляції салону.

Технічні характеристики та інтелектуальний повний привід

Електрокросовер базується на спеціалізованій 400-вольтовій архітектурі e-TNGA, створеній виключно для електромобілів. Модель оснащується літій-іонними батареями ємністю 57,7 та 73,1 кВт-год і доступна для українських клієнтів у двох варіантах приводу.

Передньопривідна модифікація (FWD) з базовим акумулятором має один електродвигун потужністю 167 к.с.. Водночас з батареєю на 73,1 кВт-год в парі йде потужніший мотор на 224 "конячки", який забезпечує розгін до першої "сотні" за 7,5 секунди, а її паспортний запас ходу за європейським циклом WLTP становить до 569 кілометрів.

Повнопривідна версія (AWD) комплектується більшою батареєю та двома електромоторами (по одному на кожній осі) із сумарною віддачею у 343 кінські сили. Цього достатньо, аби долати відмітку 0-100 км/год за 5,3 секунди. Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці 140 та 160 км/год залежно від версії.

Спільно з фахівцями бренду Subaru для цього виконання було розроблено інтелектуальну систему повного приводу X-MODE із функцією Grip Control, яка допомагає впевнено долати ділянки з глибоким брудом, снігом та складним рельєфом.

Електричний універсал bZ4X Touring:

Окремим сюрпризом презентації став анонс модифікації bZ4X Touring, розробленої для активного відпочинку та великих подорожей. Ключова відмінність версії Touring – подовжена на 140 мм задня частина кузова, що дозволило збільшити об'єм багажника майже на 50% – до вражаючих 669 літрів. Також модель має власну лінійку унікальних кольорів.

Окрім агресивнішого захисного обвісу, Touring отримав більшу батарею ємністю 74,7 кВт-год. Передньопривідна версія видає 224 к.с. (запас ходу до 591 км), а топова повнопривідна AWD генерує вражаючі 380 к.с., роблячи її найпотужнішим електрокаром марки поза спортивною лінійкою GR. Запас ходу становитиме до 591 кілометрів. Ціна bZ4x Touring – від 2 395 100 гривень (53 392 долари).

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