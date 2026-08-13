Популярний в Україні BYD Leopard 3 став дешевшим і отримав повну зарядку за 9 хвилин

Про запуск нової комплектації повідомляє CarNewsChina. Оновлений Fang Cheng Bao Ti 3 отримав нову батарею Blade другого покоління, технологію Flash Charging, задній привід та електромотор потужністю 240 кВт. Модель вже добре знайома українським покупцям як BYD Leopard 3.

В Україні це BYD Leopard 3

Назви китайських автомобілів часто змінюються залежно від ринку та продавця. У Китаї кросовер офіційно належить до бренду Fang Cheng Bao, який входить до концерну BYD, і має назву Ti 3.

В Україні автомобіль імпортують незалежні продавці та продають переважно як BYD Leopard 3.

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Для українського ринку це вже далеко не екзотика. У січні 2026 року Leopard 3 став найпопулярнішим новим автомобілем китайського виробництва в Україні з результатом 169 реєстрацій. Авто24 тоді писав, що він очолив рейтинг нових китайських моделей.

Навесні модель також залишалася серед лідерів. У травні Leopard 3 був найпопулярнішим новим електромобілем в Україні з результатом 312 реєстрацій.

У Китаї знизили стартову ціну

Версія Fang Cheng Bao Ti 3 із швидкою зарядкою вийшла на китайський ринок у березні 2026 року. Тоді автомобіль коштував від 153 800 до 169 800 юанів, тобто приблизно від 22 800 до 25 200 доларів.

13 серпня BYD додав дешевшу комплектацію за 143 800 юанів. У перерахунку це близько 21 325 доларів. Таким чином, базова ціна знизилася приблизно на 10 тисяч юанів.

У липні в Китаї продали 5145 таких кросоверів. Очевидно, доступніша модифікація має допомогти BYD додатково збільшити продажі.

322 к.с. і задній привід

Попри статус базової версії, автомобіль не можна назвати повільним.

На задній осі встановлено електродвигун потужністю 240 кВт, або 322 к.с. Максимальний крутний момент становить 305 Нм.

До 100 км/год кросовер розганяється за 6,9 секунди, максимальна швидкість сягає 210 км/год. Споряджена маса автомобіля становить 1920 кг.

Для порівняння, повнопривідні версії Leopard 3, які вже активно продаються в Україні, мають два електромотори потужністю близько 422 к.с.

Запас ходу 510 км

Базовий Ti 3 отримав літій-залізо-фосфатну батарею BYD Blade другого покоління ємністю 65,3 кВт-год.

Заявлений запас ходу становить 510 км за китайським циклом CLTC. У реальних умовах, особливо взимку або на автомагістралі, показник буде нижчим.

Дорожчі версії оснащуються батареєю на 75,6 кВт-год. Задньопривідна модифікація з таким акумулятором може проїхати до 620 км за CLTC.

Також є двомоторна версія потужністю 375 кВт, або 503 к.с. Вона розганяється до сотні лише за 4,7 секунди.

Від 10 до 97% за 9 хвилин

Найцікавіше оновлення стосується заряджання.

Нова батарея підтримує BYD Flash Charging. На фірмових мегаватних зарядних станціях акумулятор можна зарядити від 10 до 97% приблизно за 9 хвилин.

Фактично йдеться про швидкість поповнення запасу енергії, яка вже наближає електромобіль до звичайної заправки бензином.

Втім, для України є важливе застереження. Реалізувати такий показник можна лише на відповідній надпотужній інфраструктурі BYD, якої в Україні наразі немає.

Тому український власник отримає переваги нової батареї, але не зможе використовувати її максимальну паспортну швидкість заряджання.

LiDAR і просунутий DiPilot

Навіть базовий Leopard 3 можна замовити з комплексом допомоги водієві DiPilot 300, який BYD також називає God's Eye B.

Система використовує LiDAR та інші сенсори і здатна допомагати водієві на автомагістралях та міських дорогах.

Йдеться про асистоване керування, а не про повноцінний автономний автомобіль. Водій залишається відповідальним за керування.

Кросовер також отримує адаптивну підвіску DiSus-C.

Авто24 раніше вже розповідав про BYD Leopard 3 з дроном DJI на даху. Така незвична версія демонструє, наскільки далеко BYD намагається відійти від образу звичайного бюджетного електромобіля.

За розмірами це конкурент популярних сімейних кросоверів

Габарити дешевшої версії не змінилися. Довжина становить 4605 мм, ширина 1900 мм, висота 1720 мм. Колісна база дорівнює 2745 мм.

Тобто Leopard 3 за розмірами знаходиться приблизно у класі популярних середньорозмірних сімейних SUV.

Попереду є окремий багажник об'ємом 151 літр. Ще один 28-літровий відсік встановлений на зовнішній частині дверей багажника. Саме він створює характерний силует, схожий на позашляховик із запасним колесом ззаду.

Усередині три дисплеї

Салон залишився технологічним навіть у молодшій комплектації.

У центрі встановлений 15,6-дюймовий мультимедійний екран. Перед водієм розміщена цифрова панель приладів діагоналлю 8,8 дюйма, а інформація також виводиться на 12-дюймовий проєкційний дисплей.

Передні сидіння мають електрорегулювання, підігрів та вентиляцію.

Також передбачені підігрів керма, атмосферне підсвічування, тоновані задні вікна та подвійне акустичне скло спереду.

В Україні Leopard 3 вже став одним із локальних хітів BYD

Успіх моделі цікавий ще й тому, що BYD фактично не мав класичної офіційної дилерської мережі в Україні, а основна частина автомобілів потрапляла сюди через незалежний імпорт.

Попри це, китайський бренд вже тривалий час домінує серед нових електромобілів. Авто24 писав, що електромобілі BYD стали лідерами українського ринку навіть без повноцінної офіційної присутності.

У другому кварталі 2026 року Leopard 3 посів друге місце серед усіх нових автомобілів китайського виробництва з результатом 206 машин, поступившись лише BYD Sea Lion 06.

Тож нова дешевша модифікація для України особливо цікава. Якщо незалежні імпортери почнуть її завозити, Leopard 3 може стати помітно доступнішим, ніж нинішні повнопривідні версії.

Втім, китайські 21 325 доларів не варто напряму порівнювати з українською ціною. До вартості автомобіля додаються доставка, податки, оформлення та маржа продавця. Зараз нові Leopard 3 попередніх версій пропонують в Україні приблизно від 30 тисяч доларів.

Але сам напрямок зрозумілий: BYD знижує вхідну ціну одного зі своїх найуспішніших електричних кросоверів, одночасно даючи йому нову батарею та значно швидше заряджання.