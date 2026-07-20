Попит на авто з Китаю в Україні знизився: які моделі обирають у 2026 році

За підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль, ввезений з Китаю. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості 4932 автомобілі були новими, що на 17% менше, ніж торік. Ще 959 машин припало на імпорт уживаних авто, і цей показник скоротився одразу на 29%.

Найбільшу частку серед легковиків китайського походження традиційно займають електромобілі — 52% від усіх реєстрацій. Водночас їхня частка суттєво зменшилася: у першому півріччі 2025 року вона становила 85%.

Окрім електрокарів, українці також активно купували:

гібриди — 25%;

бензинові автомобілі — 19%;

дизельні моделі — 4%.

Нові

Лідером серед нових автомобілів китайського виробництва став BYD Sea Lion 06, який розійшовся тиражем 491 автомобіль. До першої п'ятірки також увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 491 од.; BYD Leopard 3 — 421 од.; BYD Song L — 263 од.; ZEEKR 001 — 229 од.; CHERY Tiggo 4 — 211 од.

Вживані

Серед уживаних автомобілів із Китаю найбільший попит мав BYD Song L — 95 зареєстрованих авто. Також до ТОП-5 увійшли:

BYD Song L — 95 од.; BUICK Envision — 76 од.; BYD Song Plus — 56 од.; BYD Sea Lion 05 — 46 од.; TOYOTA Corolla Cross — 44 од.

Попри загальне скорочення імпорту автомобілів із Китаю, продукція BYD продовжує домінувати на українському ринку, займаючи більшість позицій як серед нових, так і серед уживаних моделей.