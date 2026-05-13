Попит на бензинові авто в Україні зріс: які моделі стали найпопулярнішими у квітні

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13,6 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на бензинові авто зріс на 15%.

Нові бензинові авто: лідирує Hyundai Tucson

Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів:

2,4 тис. — нові авто (+12%);

11,2 тис. — імпортовані вживані автомобілі (+16%).

Найпопулярнішими новими легковиками з бензиновими двигунами у квітні стали:

Hyundai Tucson — 182 авто; BMW 3 Series — 132 авто; Mazda CX-5 — 130 авто; Škoda Karoq — 123 авто; Suzuki SX4 — 116 авто.

Серед імпортованого секонд-хенду домінують Volkswagen

У сегменті вживаних бензинових авто, ввезених з-за кордону, найбільший попит мали:

Volkswagen Tiguan — 730 авто; Volkswagen Golf — 692 авто; Nissan Rogue — 612 авто; Audi Q5 — 605 авто; Audi A4 — 352 авто.

Які авто залишаються основним вибором українців

Статистика підтверджує тенденцію українського ринку до домінування кросоверів та SUV-моделей. Більшість моделей у рейтингах нових та вживаних бензинових авто належать саме до сегмента кросоверів, який продовжує витісняти традиційні седани та хетчбеки.

Через підвищення податків на ввезення електромобілів з почату поточного року їх кількість у продажах зменшується.

Продажі економічних дизельних версій лишаються стабільними, а частка гібридів зростає.