Попит на бензинові авто в Україні зріс: які моделі стали найпопулярнішими у квітні

ФОТО: Hyundai |
Hyundai Tucson
У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13,6 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Зростання цін на бензин підштовхує попит на Tesla
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на бензинові авто зріс на 15%.
Нові бензинові авто: лідирує Hyundai Tucson
Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів:
- 2,4 тис. — нові авто (+12%);
- 11,2 тис. — імпортовані вживані автомобілі (+16%).
Найпопулярнішими новими легковиками з бензиновими двигунами у квітні стали:
- Hyundai Tucson — 182 авто;
- BMW 3 Series — 132 авто;
- Mazda CX-5 — 130 авто;
- Škoda Karoq — 123 авто;
- Suzuki SX4 — 116 авто.
Серед імпортованого секонд-хенду домінують Volkswagen
У сегменті вживаних бензинових авто, ввезених з-за кордону, найбільший попит мали:
- Volkswagen Tiguan — 730 авто;
- Volkswagen Golf — 692 авто;
- Nissan Rogue — 612 авто;
- Audi Q5 — 605 авто;
- Audi A4 — 352 авто.
Які авто залишаються основним вибором українців
Статистика підтверджує тенденцію українського ринку до домінування кросоверів та SUV-моделей. Більшість моделей у рейтингах нових та вживаних бензинових авто належать саме до сегмента кросоверів, який продовжує витісняти традиційні седани та хетчбеки.
Через підвищення податків на ввезення електромобілів з почату поточного року їх кількість у продажах зменшується.
Продажі економічних дизельних версій лишаються стабільними, а частка гібридів зростає.