Попит на електромобілі в Україні впав на 47%: які моделі купували у серпні

Вживана Tesla Model Y
За даними Укравтопрому, основну частину серпневого ринку сформували легкові електромобілі — 4074 авто. Серед них 503 були новими, що на 73% менше, ніж торік, а 3571 — вживаними (-39%).
Комерційних електромобілів за місяць зареєстрували 160. Нових серед них було лише 2 автомобілі. Для порівняння, у серпні 2025 року з 175 комерційних BEV новими були 24.
ТОП-5 нових електромобілів
Найпопулярнішою новою електричною моделлю у серпні став BYD Sea Lion 06 — 102 автомобілі.
До п'ятірки лідерів також увійшли:
- BYD Sea Lion 06 — 102 авто
- Zeekr 001 — 46
- Zeekr 7X — 44
- MG4 EV — 36
- Toyota bZ4X — 33
Які вживані електромобілі ввозили найчастіше
Серед електромобілів із пробігом найбільшим попитом користувалися моделі Tesla.
До ТОП-5 імпортованих вживаних BEV увійшли:
- Tesla Model Y — 494 авто
- Tesla Model 3 — 480
- Nissan Leaf — 454
- Chevrolet Bolt — 199
- Hyundai Ioniq 5 — 160
Таким чином, серпень продемонстрував суттєве скорочення попиту на електромобілі в Україні. Найбільше падіння припало на сегмент нових BEV, тоді як серед вживаних електрокарів лідерство зберегли Tesla Model Y та Model 3.