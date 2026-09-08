Попит на електромобілі в Україні впав на 47%: які моделі купували у серпні

За даними Укравтопрому, основну частину серпневого ринку сформували легкові електромобілі — 4074 авто. Серед них 503 були новими, що на 73% менше, ніж торік, а 3571 — вживаними (-39%).

Комерційних електромобілів за місяць зареєстрували 160. Нових серед них було лише 2 автомобілі. Для порівняння, у серпні 2025 року з 175 комерційних BEV новими були 24.

ТОП-5 нових електромобілів

Найпопулярнішою новою електричною моделлю у серпні став BYD Sea Lion 06 — 102 автомобілі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До п'ятірки лідерів також увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 102 авто Zeekr 001 — 46 Zeekr 7X — 44 MG4 EV — 36 Toyota bZ4X — 33

Які вживані електромобілі ввозили найчастіше

Серед електромобілів із пробігом найбільшим попитом користувалися моделі Tesla.

До ТОП-5 імпортованих вживаних BEV увійшли:

Tesla Model Y — 494 авто Tesla Model 3 — 480 Nissan Leaf — 454 Chevrolet Bolt — 199 Hyundai Ioniq 5 — 160

Таким чином, серпень продемонстрував суттєве скорочення попиту на електромобілі в Україні. Найбільше падіння припало на сегмент нових BEV, тоді як серед вживаних електрокарів лідерство зберегли Tesla Model Y та Model 3.