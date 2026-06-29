Попит на "течики" не спадає: MK Foundation передав Силам оборони ще 20 фургонів

Цього разу "течики" отримали 20 військових частин, серед яких Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ ", 33-тя та 157-ма окремі механізовані бригади, 112-та і 120-та бригади Сил територіальної оборони, 19-та ракетна бригада "Свята Варвара ", Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького, 428-й окремий батальйон безпілотних систем "Тінь" та інші підрозділи.

Про передачу техніки військовим на Європейській площі столиці розповідається в короткому релізі на ФБ-сторінці MK Foundation.

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Перевірені війною "течики"

Volkswagen Transporter уже давно став одним із найпоширеніших легких комерційних автомобілів у підрозділах Сил оборони. Його цінують за місткий кузов, надійну конструкцію, економічні дизельні двигуни та доступність запчастин

За словами військовослужбовця 428-го окремого батальйону безпілотних систем із позивним Про "Глеваха", транспорт поблизу лінії бойового зіткнення є одним із найважливіших ресурсів. Саме ці автомобілі забезпечують доставллення боєкомплекту, води, провізії, обладнання та евакуацію поранених.

"Течики" лишаються пріоритетним транспортом для армійської логістики, попитна на них не спадає. Фото: MK Foundation

Такі машини використовують не лише для перевезення особового складу, мобільних груп БпЛА, вантажів, але й активно експлуатуються як медичні евакутори.

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Про "течики" редакція Авто24 писала неодноразово, повторюватися не будемо. До сказаного вище лише додамо, що перед передачею військовим кожен автомобіль проходить технічне обслуговування та надходить у війська в повністю справному стані, готовому до виконання бойових завдань.