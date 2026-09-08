Порожня траса до України: чому водії масово ігнорують ділянку автомагістралі А4 у Польщі

Як повідомляє портал forsal.pl з посиланням на дані Генерального управління національних доріг та автомагістралей Польщі (GDDKiA), показники трафіку на цьому відрізку кардинально відрізняються від західних та центральних регіонів. Хоча з 2020 року інтенсивність руху тут і зросла на 35 відсотків, цифри все одно залишаються мізерними для дороги такого класу.

Східну частину А4 відкрили ще наприкінці 2013 року як головний маршрут для подорожей в Україну. Траса впирається у прикордонний перехід "Корчова", проте більшість мандрівників мають зовсім інші плани на маршрут.

Видання portalsamorzadowy.pl пояснює таку аномалію простою логістикою. Водії набагато частіше їдуть через пункт пропуску "Медика", оскільки з українського боку цей шлях забезпечує зручніше та пряме сполучення зі Львовом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Автомагістраль А4, що веде до Корчової, просто не збирає весь транспорт, що прямує в бік України. Тому сучасна інфраструктура здебільшого простоює без діла, – зазначають польські експерти.

Трафік на такій дорозі до українського кордону на МАПП "Корчова" мав би бути потужнішим, але водії чомусь обрали перетин через пункт пропуску "Медика". Фото: сайт portalsamorzadowy.pl

Порожній схід та перевантажений захід

Схожа ситуація з низьким трафіком спостерігається й на інших швидкісних маршрутах вздовж східного кордону Польщі. На це суттєво вплинула геополітична ситуація та обмеження транскордонного руху.

Наприклад, трасою S22 у напрямку Росії щодня проїжджає близько 1290 машин. На магістралі S19 біля кордону з Білоруссю фіксують приблизно 1500 транспортних засобів на день, що вдвічі менше за показники 2020 року.

Натомість західна та центральна Польща буквально задихаються від транспорту. Тільки навколо Варшави щоденний трафік перевищує 100 тисяч автомобілів, а на найбільш завантажених ділянках сягає 200 тисяч.

Майже 100 тисяч водіїв щодня користуються дорогами в районах Катовіце, Кракова та Труймяста. На тлі цих цифр східна ділянка А4 дійсно виглядає як безлюдна місцева дорога.