Porsche Cayenne Coupe розірвало навпіл у США: водій вижив після жахливої ДТП

Інцидент уже називають показовим прикладом того, як сучасні системи безпеки можуть врятувати життя навіть у найгірших сценаріях. За даними поліції міста Данвуді, аварія сталася пізно ввечері на одній із місцевих доріг. Позашляховик на високій швидкості вилетів з дороги та врізався у дерево, пише Carscoops.

Читайте також: Jaguar F‑Type влетів під шкільний автобус у Флориді: дивну аварію зняли на відео

Сила удару була настільки великою, що автомобіль буквально розділився на дві частини: передня частина з двигуном ю й задня частина з багажником і другим рядом сидінь. Між ними залишилися лише окремі елементи конструкції та проводка.

Єдина ціла частина – місце водія

Найбільш вражаючий факт – зона водія практично не постраждала. За словами поліції, саме водійське місце залишилося єдиною цілісною частиною салону. Попри руйнування автомобіля водій зміг самостійно вибратися, а отримані травми виявилися незначними, через що госпіталізація не знадобилася. Це виглядає особливо контрастно на фоні того, що пасажирське сидіння було вирване з кріплень і опинилося на дорозі.

Ймовірна причина – висока швидкість

Правоохоронці вважають, що ключовим фактором аварії стала швидкість. Точні цифри поки не називаються, але характер пошкоджень свідчить про надзвичайно сильний удар. Розслідування триває, і наразі жодних офіційних обвинувачень не висунуто.

Судячи з деталей, автомобіль був у дорогій комплектації – ймовірно, з карбон-керамічними гальмами та спортивною вихлопною системою. Вартість такого Porsche Cayenne Coupe може перевищувати $130 000. Втім, навіть преміальний статус і потужність не змогли запобігти руйнуванню кузова при такому ударі. Зате спрацювало головне – так звана “клітка безпеки”, яка зберегла життєвий простір водія.

Також цікаво: Агресивне водіння поліцейського призвело до серйозної аварії на трасі в Колорадо: відео

Сучасна безпека: коли авто жертвує собою

Ця аварія ще раз показує принцип, за яким створюються сучасні автомобілі: кузов має деформуватися, поглинаючи енергію удару, але зберігати цілісність навколо пасажирів. У випадку з Porsche Cayenne Coupe цей принцип спрацював максимально ефективно – автомобіль фактично “прийняв удар на себе”, зберігши життя людині за кермом.