Porsche Cayenne Coupe у версії Turbo GT Electric може отримати понад 1100 "конячок" потужності

Porsche активно тестує найрадикальнішу версію свого електричного кросовера. Вірогідно, новинка називатиметься Cayenne Coupe Turbo GT Electric. За чутками, бренд із Цуффенгаузена готує справжнього "мисливця за гіперкарами" у форматі купе-кросовера.
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Electric отримає понад 1100 к.с. і стане мисливцем за гіперкарами

Прототип Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Electric

Очікується, що нова версія стане найпотужнішою модифікацією в історії Cayenne та отримає агресивніші налаштування шасі та ще більшу віддачу силової установки, повідомляє Auto24. Як зазначає Carscoops, прототип Turbo GT зберігає знайому передню частину з вузькими фарами Matrix LED та активними повітрозабірниками, але ззаду з’являється ключова відмінність — масивне фіксоване антикрило, яке раніше не застосовувалося на електричних версіях моделі.

Автомобіль також отримав великі п’ятиспицеві колеса та потужну гальмівну систему з вентильованими дисками й масивними супортами. Усе це прямо натякає на фокус не просто на динаміку, а на трекову ефективність.

Салон без революцій, але з максимумом технологій

Інтер’єр, імовірно, не зазнає кардинальних змін порівняно зі стандартним Cayenne Electric. Йдеться про 14,25-дюймову цифрову панель приладів, вигнуту OLED-систему мультимедіа та опційний 14,9-дюймовий екран для переднього пасажира. Також очікується проєкційний дисплей із доповненою реальністю, розширене атмосферне підсвічування та комплексний підігрів не лише сидінь, а й підлокітників і дверних панелей.

Понад 1100 к.с. і розгін швидше за суперкари

Нинішній Cayenne Turbo Electric оснащується батареєю ємністю 113 кВт-год і двомоторною системою повного приводу, яка у звичайному режимі видає 844 кінські сили. Під час активації функції Launch Control віддача зростає до 1139 к.с., а крутний момент сягає 1498 Нм. Це дозволяє електрокросоверу розганятися до першої сотні приблизно за 2,4 секунди, а максимальна швидкість становить 261 км/год. Якщо версія Coupe Turbo GT Electric стане ще потужнішою, вона може вийти на рівень або навіть перевершити показники багатьох сучасних гіперкарів, зберігаючи при цьому формат сімейного SUV.

Очікувана ціна: понад 160 тисяч доларів

Вартість базового Cayenne Turbo Electric у США стартує приблизно з 163 000 доларів. Для порівняння, бензиновий Cayenne Turbo GT коштує від 214 800 доларів. Очевидно, що електричний Turbo GT Coupe навряд чи буде дешевшим — навпаки, він може стати найдорожчим Cayenne в історії.

Porsche фактично створює нову нішу: електричний кросовер, здатний на треку конкурувати з екзотичними суперкарами, але при цьому залишатися практичним щоденним авто. І якщо раніше Cayenne був символом швидкого SUV, то новий Turbo GT Electric має всі шанси стати символом електричної надпотужності в сегменті преміальних кросоверів.

