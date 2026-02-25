Porsche Cayenne Coupe у версії Turbo GT Electric може отримати понад 1100 "конячок" потужності

Очікується, що нова версія стане найпотужнішою модифікацією в історії Cayenne та отримає агресивніші налаштування шасі та ще більшу віддачу силової установки, повідомляє Auto24. Як зазначає Carscoops, прототип Turbo GT зберігає знайому передню частину з вузькими фарами Matrix LED та активними повітрозабірниками, але ззаду з’являється ключова відмінність — масивне фіксоване антикрило, яке раніше не застосовувалося на електричних версіях моделі.

Автомобіль також отримав великі п’ятиспицеві колеса та потужну гальмівну систему з вентильованими дисками й масивними супортами. Усе це прямо натякає на фокус не просто на динаміку, а на трекову ефективність.

Салон без революцій, але з максимумом технологій

Інтер’єр, імовірно, не зазнає кардинальних змін порівняно зі стандартним Cayenne Electric. Йдеться про 14,25-дюймову цифрову панель приладів, вигнуту OLED-систему мультимедіа та опційний 14,9-дюймовий екран для переднього пасажира. Також очікується проєкційний дисплей із доповненою реальністю, розширене атмосферне підсвічування та комплексний підігрів не лише сидінь, а й підлокітників і дверних панелей.

Понад 1100 к.с. і розгін швидше за суперкари

Нинішній Cayenne Turbo Electric оснащується батареєю ємністю 113 кВт-год і двомоторною системою повного приводу, яка у звичайному режимі видає 844 кінські сили. Під час активації функції Launch Control віддача зростає до 1139 к.с., а крутний момент сягає 1498 Нм. Це дозволяє електрокросоверу розганятися до першої сотні приблизно за 2,4 секунди, а максимальна швидкість становить 261 км/год. Якщо версія Coupe Turbo GT Electric стане ще потужнішою, вона може вийти на рівень або навіть перевершити показники багатьох сучасних гіперкарів, зберігаючи при цьому формат сімейного SUV.

Очікувана ціна: понад 160 тисяч доларів

Вартість базового Cayenne Turbo Electric у США стартує приблизно з 163 000 доларів. Для порівняння, бензиновий Cayenne Turbo GT коштує від 214 800 доларів. Очевидно, що електричний Turbo GT Coupe навряд чи буде дешевшим — навпаки, він може стати найдорожчим Cayenne в історії.

Porsche фактично створює нову нішу: електричний кросовер, здатний на треку конкурувати з екзотичними суперкарами, але при цьому залишатися практичним щоденним авто. І якщо раніше Cayenne був символом швидкого SUV, то новий Turbo GT Electric має всі шанси стати символом електричної надпотужності в сегменті преміальних кросоверів.