Porsche готує масштабне скорочення: легендарний бренд може втратити ще 4000 працівників

Під скорочення можуть потрапити навіть розробники. Йдеться про те, що найбільше зміни можуть зачепити управлінські та адміністративні підрозділи Porsche. Водночас під питанням опинилася частина робочих місць у знаменитому центрі розробки компанії у Вайссахі.

За попередньою інформацією, скорочення можуть торкнутися близько 30% потужностей розробницького майданчика, де Porsche створює свої майбутні моделі. Про це з посилання на власні джерела повідомляє auto-motor-und-sport.de.

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Це – продовженням уже розпочатих змін

У компанії офіційно не підтверджують саме цифру у 4000 посад, але визнають, що готують масштабний пакет заходів для оптимізації структури бізнесу. Потенційні скорочення не є окремим рішенням, а продовжують програму зниження витрат, яку Porsche вже запустила.



До 2029 року компанія планує соціально відповідально скоротити близько 1900 робочих місць у регіоні Штутгарта. Також завершилися контракти приблизно з 2000 тимчасових працівників, а закриття трьох дочірніх компаній, оголошене у травні, може вплинути ще приблизно на 500 співробітників.

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Остаточний план майбутнього пакета Porsche має представити наприкінці липня після завершення переговорів із представниками працівників.

Китайський ринок перейшов дорогу Porsche

Причиною жорсткої економії стало погіршення фінансових показників компанії, насамперед через падіння продажів у Китаї — одному з ключових ринків для Porsche.

У 2025 році поставки автомобілів бренду в цій країні скоротилися на 26,3%, а у першому кварталі 2026 року падіння продовжилося ще приблизно на 21%.

Через слабкий попит Porsche вже скорочує дилерську мережу в Китаї. За повідомленнями місцевого ринку, деякі дилери навіть працюють зі збитками, втрачаючи до 4100 євро на кожному проданому автомобілі.

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Porsche змінює стратегію через нові реалії

Німецький виробник, який роками демонстрував високі прибутки, тепер змушений адаптуватися до нових умов: уповільнення попиту, жорсткішої конкуренції та проблем на китайському ринку.

Чи стане скорочення на 4000 робочих місць остаточним масштабом змін, стане відомо після офіційної презентації нового плану Porsche наприкінці липня.