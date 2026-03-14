Porsche може об’єднати Taycan та Panamera в одну модель

За попередньою інформацією Autocar, майбутній седан може пропонуватися одразу з кількома типами силових установок — бензиновими, гібридними та повністю електричними. У такому випадку електрична версія Taycan навіть може отримати назву Panamera, подібно до того, як компанія вже використовує однакові назви моделей для різних типів силових агрегатів, зазначає Auto24.

Причина — скорочення витрат і падіння продажів

Ідея об’єднання моделей є частиною ширшої стратегії оптимізації витрат, яку просуває новий генеральний директор компанії Майкл Лейтерс. Його призначення відбулося після складного періоду для бренду, коли світові продажі знизилися, а витрати на електрифікацію виявилися значно більшими, ніж очікувалося.

Додатковий фінансовий тиск виник після рішення колишнього керівника Олівера Блюма скоригувати амбітні плани повної електрифікації бренду. Одним із головних завдань нового керівництва стало зменшення витрат на розробку нових моделей, і саме об’єднання Taycan та Panamera може допомогти досягти цієї мети.

Дві різні платформи та різні підходи

Сьогодні Porsche Panamera і Porsche Taycan — це два окремих автомобілі, які хоч і належать до одного сегмента спортивних седанів, але створені на різних платформах. Panamera використовує архітектуру MSB, яка також лежить в основі Bentley Continental GT. У майбутньому її повинна замінити нова платформа PPC, на якій очікується поява третього покоління моделі пізніше цього десятиліття. Електричний Taycan, своєю чергою, побудований на платформі J1, яку він ділить з Audi e-tron GT. Раніше передбачалося, що наступник Taycan перейде на нову електричну архітектуру SSP Sport, однак її запуск уже кілька разів переносили.

Porsche вже використовує подібну стратегію

У компанії вже є приклади, коли моделі з різними платформами продаються під однією назвою — бензинова версія Porsche Macan продовжує продаватися паралельно з електричним Porsche Macan Electric на деяких ринках. Подібний підхід застосовується і до Porsche Cayenne, де також розглядається електрична версія поряд із традиційними двигунами. Тому об’єднання Taycan та Panamera виглядає логічним продовженням цієї стратегії.

Подібні габарити дозволяють об’єднання

Ще одним фактором, який спрощує таку ідею, є схожі розміри двох моделей. Колісна база Porsche Panamera становить приблизно 2950 мм, тоді як у Porsche Taycan — 2900 мм. Хоча різниця є, вона не вважається критичною. Інженери можуть створити нову модель із достатньою гнучкістю, щоб підтримувати дві різні архітектури в межах однієї лінійки. Окремо розглядається варіант використання подовженої версії Panamera, що може дозволити створити різні варіанти колісної бази для майбутнього електричного седана.

Фінансовий фактор стає ключовим

Фінансові показники також підштовхують бренд до перегляду модельної стратегії. Компанія вже була змушена списати приблизно 1,8 млрд євро через затримки у розробці нових платформ. Крім того, керівництво попередило про зниження прибутковості, оскільки стратегія електрифікації бренду зазнала коригування. Саме тому об’єднання Porsche Taycan та Porsche Panamera в одну модельну лінійку може допомогти скоротити витрати на інженерію, розробку та виробництво.

Яким може бути майбутній флагман

Поки що невідомо, яку саме назву отримає майбутній автомобіль — Panamera чи Taycan. Також залишається відкритим питання дизайну. Одним із можливих сценаріїв може стати підхід, подібний до того, що використовується в сучасному Porsche Cayenne: моделі з різними силовими установками можуть мати помітно відмінний зовнішній дизайн, але при цьому належати до однієї модельної сім’ї.