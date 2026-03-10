Porsche представила електричний Cayenne S: 666 "конячок" і розгін до "сотні" за 3,8 секунди

Компанія Porsche представила нову версію електричного Cayenne S, яка зайняла місце між базовою моделлю та топовим Cayenne Turbo.

Як повідомляє пресслужба бренду, новинка поєднує високу продуктивність, сучасні технології та широкий вибір опцій для персоналізації.

До 666 кінських сил

Силова установка електричного Cayenne S складається з двох електродвигунів — по одному на кожній осі.

Система повного привода забезпечує потужність 400 кВт (544 к.с.), а з функцією Launch Control вона зростає до 490 кВт (666 к.с.).

Завдяки цьому кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Запас ходу понад 650 кілометрів

Електричний Cayenne S оснащений батареєю ємністю 113 кВт·год. За циклом WLTP запас ходу може досягати 653 км.

На станціях швидкої зарядки потужністю до 400 кВт акумулятор можна зарядити з 10 до 80% менш ніж за 16 хвилин.

Технології для спортивної керованості

Для моделі доступна низка технологій, які покращують динаміку та стабільність.

Серед них — система Porsche Torque Vectoring Plus, що розподіляє крутний момент між колесами для точнішої керованості. Опціональна підвіска Porsche Active Ride майже повністю компенсує коливання кузова та забезпечує високу стабільність.

Також доступні карбон-керамічні гальма Porsche Ceramic Composite Brake і пакет Sport Chrono. Функція Push-to-Pass дозволяє отримати додаткові 90 кВт потужності на 10 секунд, що особливо корисно під час обгонів.

Новий дизайн і персоналізація

Електричний Cayenne S отримав специфічні для моделі передній і задній бампери у кольорі Volcano Grey Metallic, а також 20-дюймові колісні диски Cayenne S Aero.

Покупці можуть обрати один із 13 кольорів кузова та різні пакети оформлення салону.

Окремо Porsche представила новий пакет Interior Style від підрозділу Exclusive Manufaktur. Він передбачає двоколірну шкіряну оббивку Black і Delgada Green, декоративні елементи кольору Izabal Green та інші дизайнерські деталі.

Ціна в Україні

В Україні електричний Porsche Cayenne S вже доступний для замовлення у офіційних дилерів.

Ціна нової моделі починається від 6 712 680 гривень.