Porsche представила на автосалоні в Пекіні новий Cayenne Coupé Electric: спортивний SUV з ДНК 911-го

Екстер’єр Cayenne Coupé Electric вирізняється похилою лінією даху та зміненим дизайном лобового скла порівняно зі стандартним SUV, зазначає Auto24. Це рішення дозволило знизити коефіцієнт лобового опору до 0,23, каже виробник. Оптимізація повітряних потоків додала автомобілю до 18 кілометрів запасу ходу, забезпечуючи загальну автономність до 669 км за циклом WLTP.

Адаптивна система аеродинаміки Porsche Active Aerodynamics включає рухомі заслінки охолодження та активний задній спойлер, який гармонійно інтегрований у кузов. Для клієнтів, що прагнуть максимальної спортивності, пропонується пакет Lightweight Sport, який знижує вагу авто на 17,6 кг за рахунок карбонового даху та полегшених 22-дюймових дисків.

Потужність та динамічні характеристики

На старті продажів Porsche пропонує три модифікації силових установок:

Cayenne Coupé Electric: потужність 300 кВт (408 к.с.), розгін до 100 км/год за 4,8 сек.

Cayenne S Coupé Electric: потужність 400 кВт (544 к.с.), розгін до 100 км/год за 3,8 сек.

Cayenne Turbo Coupé Electric: флагманська версія з піковою потужністю 850 кВт (1156 к.с.) у режимі Launch Control. Розгін до 100 км/год займає всього 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Завдяки 800-вольтній архітектурі, кросовер підтримує зарядку постійним струмом потужністю до 400 кВт. Це дозволяє надзвичайно швидко поповнювати заряд батареї на спеціальних станціях.

Практичність та інноваційний інтер'єр

Попри спортивний силует, автомобіль залишається практичним для щоденного використання. Довжина моделі складає 4985 мм, а об’єм багажника варіюється від 534 до 1347 літрів. Додатково передбачено передній багажний відсік на 90 літрів. Крім того, Cayenne Coupé здатний буксирувати причепи вагою до 3,5 тонни.

Всередині реалізована концепція Porsche Driver Experience з повністю цифровою панеллю приладів, центральним дисплеєм та опціональним екраном для пасажира. У стандартну комплектацію купе входять панорамний скляний дах та пакет Sport Chrono. Також доступна інноваційна активна підвіска Porsche Active Ride, яка мінімізує крени кузова при маневрах.

Ринкові перспективи Porsche Cayenne Coupé Electric