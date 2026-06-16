Посадовець ТЦК "забув" задекларувати елітний автопарк: не виключено, що у суді його знову посварять пальчиком

У деяких джерелах йдеться про ексначальника четвертого відділу Кропивницького районного ТЦК, вказується його ім'я та прізвище. Однак у повідомленні спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону й Територіального управління ДБР у місті Миколаєві таке уточнення відсутнє: особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Колишнього посадовця ТЦК підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

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Виявили розбіжності після перевірки НАЗК

Кримінальне провадження відкрили за результатами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Під час аналізу фінансової звітності посадовця було виявлено суттєві розбіжності.

Слідство також використало дані системи відеоспостереження «Безпечне місто», яка зафіксувала фактичне користування родиною підозрюваного майном і транспортними засобами, не зазначеними у декларації.

Три автомобілі та прихований дохід

За даними правоохоронців, у березні 2025 року 46-річний підполковник подав декларацію за 2024 рік, однак не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму близько 2,5 млн грн.

Зокрема, у розділі про цінне рухоме майно не вказані:

Toyota RAV4 Hybrid 2021 року вартістю понад 1 млн грн;

2021 року вартістю понад 1 млн грн; Volkswagen Touran 2014 року вартістю 88,6 тис. грн;

2014 року вартістю 88,6 тис. грн; Mitsubishi Eclipse Cross 2024 року вартістю близько 1,2 млн грн.

Усі транспортні засоби належали членам його сім’ї.

Повідомлення про підозру фігурант справи вислуховує уже не вперше, але цього разу вже за кримінальним провадженням. Фото: спецпрокуратура Південного регіону

Крім того, посадовець не задекларував 200 тис. грн доходу, отриманого його дружиною від продажу автомобіля Kia Cerato наприкінці 2024 року.

Раніше вже притягували до відповідальності

Правоохоронці наголошують, що це не перший випадок порушень у фінансовій звітності експосадовця. Під час перевірки декларації за 2023 рік НАЗК уже встановило порушення вимог фінансового контролю.

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Тоді Компаніївський районний суд Кіровоградської області визнав його винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та оштрафував.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Третього слідчого відділу ТУ ДБР у Миколаєві. Там уточнили: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.