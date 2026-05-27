Гусеничний трактор John Deere 9RT 590 допоміг засіяти поля під обстрілами

Попри 21,5-тонну базову масу, цей гігант тисне на грунт не більше, ніж значно легший МТЗ-82.1
Цьогоріч найбільші площі підприємство відвело під кукурудзу – майже 15 тисяч гектарів. Ще 4,7 тисячі гектарів засіяли соняшником. Також у господарстві вирощують сою та гірчицю.
Про особливості цьогорічної посівної йдеться у повідомленні названого вище господарства на власній ФБ-сторінці.
Посівна під тривоги
У компанії кажуть: цьогорічна кампанія стала однією з найскладніших через постійні повітряні тривоги та нестабільну погоду. Втім, роботи вдалося провести в оптимальні строки.
"Усі розуміли свою відповідальність і робили максимум, щоб завершити роботи вчасно. Саме завдяки людям маємо цей результат, – зазначив директор з виробництва "МХП-Урожайна країна" Віталій Муквич.
У полях працювали гусеничні трактори Fendt та John Deere у зв’язці з посівними комплексами Harvest. Техніка інтегрована із системами точного землеробства, які автоматично контролюють глибину висіву, рівномірність рядків та інші параметри.
Новий John Deere не агресивний до ґрунту
Однією з головних новинок сезону став гусеничний трактор John Deere 9RT 590, який підприємство придбало фактично перед стартом посівної (див. відео за цим посиланням).
Машина оснащена 13,6-літровим двигуном John Deere JD14 потужністю 477 кВт (майже 650 к.с.) із максимальним крутним моментом 2723 Нм.
На передньому плані трактор-новачок John Deere 9RT 590, далі – Fendt 1159 MT. Фото: МХП-Урожайна країна
У господарстві пояснюють, що гусенична техніка дедалі активніше витісняє традиційні колісні трактори на великих полях. Основна перевага – менший тиск на ґрунт і краще збереження вологи, що напряму впливає на майбутню врожайність (див. презентаційне відео внизу).
Оновили й вантажний парк
Паралельно підприємство підсилило логістику двома новими магістральними тягачами Scania R450.
Вантажівки використовуватимуть для перевезення зерна, добрив та інших матеріалів під час польових робіт. Модель оснащена 12,7-літровим дизельним двигуном потужністю 450 к.с., автоматизованою коробкою передач Scania Opticruise та сучасними системами допомоги водію.
Шведські магістральні тягачі Scania R450 також працюватимуть у прифронтовій області. Фото: МХП-Урожайна країна
Інвестиції себе виправдають
У компанії наголошують: інвестиції в нову техніку сьогодні – це не лише про продуктивність, а й про зменшення навантаження на людей та стабільність роботи в полі.
"Сучасна техніка працює в комплексі з автоматизованими системами й програмами: сама витримує потрібну глибину обробітку, чітко йде по полю. Робота стає більш прогнозованою, а людям простіше контролювати процес, – пояснив головний інженер підприємства Олександр Васильченко.
У господарстві також відзначають, що навіть найсучасніша техніка не працюватиме ефективно без підготовлених фахівців, тому механізатори та інженери постійно проходять навчання для роботи з новими машинами.