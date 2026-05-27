Гусеничний трактор John Deere 9RT 590 допоміг засіяти поля під обстрілами

Цьогоріч найбільші площі підприємство відвело під кукурудзу – майже 15 тисяч гектарів. Ще 4,7 тисячі гектарів засіяли соняшником. Також у господарстві вирощують сою та гірчицю.

Про особливості цьогорічної посівної йдеться у повідомленні названого вище господарства на власній ФБ-сторінці.

Посівна під тривоги

У компанії кажуть: цьогорічна кампанія стала однією з найскладніших через постійні повітряні тривоги та нестабільну погоду. Втім, роботи вдалося провести в оптимальні строки.

"Усі розуміли свою відповідальність і робили максимум, щоб завершити роботи вчасно. Саме завдяки людям маємо цей результат, – зазначив директор з виробництва "МХП-Урожайна країна" Віталій Муквич.



У полях працювали гусеничні трактори Fendt та John Deere у зв’язці з посівними комплексами Harvest. Техніка інтегрована із системами точного землеробства, які автоматично контролюють глибину висіву, рівномірність рядків та інші параметри.



Новий John Deere не агресивний до ґрунту

Однією з головних новинок сезону став гусеничний трактор John Deere 9RT 590, який підприємство придбало фактично перед стартом посівної (див. відео за цим посиланням).



Машина оснащена 13,6-літровим двигуном John Deere JD14 потужністю 477 кВт (майже 650 к.с.) із максимальним крутним моментом 2723 Нм.

На передньому плані трактор-новачок John Deere 9RT 590, далі – Fendt 1159 MT. Фото: МХП-Урожайна країна

У господарстві пояснюють, що гусенична техніка дедалі активніше витісняє традиційні колісні трактори на великих полях. Основна перевага – менший тиск на ґрунт і краще збереження вологи, що напряму впливає на майбутню врожайність (див. презентаційне відео внизу).



Оновили й вантажний парк

Паралельно підприємство підсилило логістику двома новими магістральними тягачами Scania R450.

Вантажівки використовуватимуть для перевезення зерна, добрив та інших матеріалів під час польових робіт. Модель оснащена 12,7-літровим дизельним двигуном потужністю 450 к.с., автоматизованою коробкою передач Scania Opticruise та сучасними системами допомоги водію.

Шведські магістральні тягачі Scania R450 також працюватимуть у прифронтовій області. Фото: МХП-Урожайна країна

Інвестиції себе виправдають

У компанії наголошують: інвестиції в нову техніку сьогодні – це не лише про продуктивність, а й про зменшення навантаження на людей та стабільність роботи в полі.



"Сучасна техніка працює в комплексі з автоматизованими системами й програмами: сама витримує потрібну глибину обробітку, чітко йде по полю. Робота стає більш прогнозованою, а людям простіше контролювати процес, – пояснив головний інженер підприємства Олександр Васильченко.



У господарстві також відзначають, що навіть найсучасніша техніка не працюватиме ефективно без підготовлених фахівців, тому механізатори та інженери постійно проходять навчання для роботи з новими машинами.