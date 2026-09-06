Поул Гаслі та дубль Mercedes: Антонеллі виграв Гран-прі Італії після старту з 19-го місця

Кваліфікація Гран-прі Італії стала однією з найщільніших в історії Формули-1. Різниця між результатами десяти найкращих пілотів склала лише 0,5 секунди. Найкращий час показав П'єр Гаслі з Alpine.

Француз провів феноменальне коло та випередив Джорджа Рассела лише на 0,060 секунди. Для Гаслі це був перший поул-позішн у кар'єрі.

Монца вже приносила французу перемогу у Формулі-1. У 2020 році він несподівано виграв Гран-прі Італії, виступаючи за AlphaTauri. Другий ряд стартової решітки сформували пілоти Ferrari. Оскар Піастрі кваліфікувався третім, але через штраф за блокування суперника мав стартувати шостим. З пітлейн гонку розпочали Фернандо Алонсо та Ліам Лоусон. Останній, як і на попередньому етапі, замінив у Red Bull Ісака Аджара, який отримав травму руки. Антонеллі через заміну компонентів силової установки стартував 19-м.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Контакт Ferrari та аварія Леклера

Гаслі зберіг першу позицію після старту, а Рассел залишився безпосередньо позаду. Водночас у другому повороті відбувся контакт між пілотами Ferrari, через що Льюїс Хемілтон втратив кілька позицій.

Вже на другому колі Гаслі поступився лідерством Расселу та ледь не опустився на третю позицію, але зумів випередити Шарля Леклера. Цим скористався Макс Ферстаппен, який також пройшов пілота Ferrari.

Невдовзі ситуація загострилася. На останньому повороті Оскар Піастрі пішов в атаку на Леклера, після чого монегаск розбив свій болід Ferrari. На трасі з'явився автомобіль безпеки, а згодом гонку зупинили червоними прапорами. Пауза дозволила пілотам змінити шини. Більшість учасників обрали свіжий Hard, розраховуючи проїхати на ньому решту дистанції.

Антонеллі почав прорив із 12-го місця

На рестарті Рассел і Гаслі стартували на Hard, Ферстаппен – на Medium. Антонеллі перебував на 12-й позиції та також використовував Medium. Рестарт довелося відкласти на одне коло через те, що Юкі Цунода зайняв неправильне місце на стартовій решітці.

Після нового старту Хемілтон одразу пройшов обох пілотів McLaren. Франко Колапінто помилився та виїхав за межі траси, втративши кілька позицій. Лінблад випередив Норріса, а Антонеллі швидко піднявся спочатку на восьме, а потім на шосте місце.

Рассел утримував лідерство та поступово збільшував відрив від Гаслі. На сьомому колі Ферстаппен випередив француза. Ще через кілька кіл Хемілтон також пройшов Гаслі. Пілот Alpine продовжив втрачати позиції – його випередили Піастрі та Антонеллі. Різниця в темпі між Alpine та болідами топкоманд була помітною. Тим часом Ферстаппен наблизився до Рассела й на 12-му колі вийшов у лідери.

Антонеллі вийшов у лідери

Хемілтон поступився позиціями Піастрі та Антонеллі, після чого опустився на п'яте місце. Антонеллі, який розпочинав гонку 19-м, уже на 13-му колі піднявся на третю позицію. Італієць стрімко скорочував відставання від Рассела, який на той момент боровся за лідерство з Ферстаппеном.

Ферстаппен довгий час успішно оборонявся, але на 15-му колі Рассел випередив його. Вже наступного кола нідерландець поступився позицією Антонеллі. Після цього італієць продовжив атакувати. На 18-му колі він випередив Рассела та став новим лідером Гран-прі Італії.

VSC змінив стратегії

На 28-му колі на головній прямій зупинився болід Ленса Стролла, через що на трасі оголосили режим VSC – віртуального автомобіля безпеки. Піт-стопами скористалися Ніко Хюлькенберг, Карлос Сайнс, пілоти Cadillac та Естебан Окон. Рассел та частина інших гонщиків залишилися на трасі.

Антонеллі скористався можливістю та перейшов на свіжий Medium. Ферстаппен, своєю чергою, встановив Hard. Після цього головним завданням Антонеллі стало скорочення відставання від напарника. Mercedes отримав перевагу завдяки свіжішим шинам і вищому темпу італійця.

Mercedes розіграв перемогу на останніх колах

На 35-му колі Антонеллі випередив Хемілтона та піднявся на третю позицію. Через два кола він уже був другим. Ферстаппен спочатку пройшов Піастрі та піднявся на третє місце, однак боротьба між ними продовжилася. Піастрі повернув позицію на 41-му колі, а вже через два кола пілоти знову обмінялися місцями.

Тим часом Антонеллі скорочував відставання від Рассела. За 13 кіл до фінішу між пілотами Mercedes було близько семи секунд. На 46-му колі команда повідомила Расселу про проблеми з гумою. Антонеллі на свіжішому Medium отримав можливість продовжити атаку.

За кілька кіл до фінішу обидва пілоти Mercedes ледь не втратили контроль над ситуацією під час боротьби в першій шикані. Однак Антонеллі зберіг болід на трасі. На 50-му колі італієць провів чистий обгін Рассела та повернув собі лідерство.

Антонеллі переміг після старту з 19-го місця

Таким чином, Андреа Кімі Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Італії, стартувавши з 19-го місця. За одну гонку пілот Mercedes відіграв 18 позицій.

Джордж Рассел фінішував другим, а Макс Ферстаппен замкнув трійку призерів. Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться 13 вересня в Іспанії. Гонка пройде на новій міській трасі Мадрида.