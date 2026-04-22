Повернення легенди: Smart презентував двомісний концепт #2 та свій перший седан у Пекіні

Після переходу під управління китайсько-німецького тандему у 2019 році, бренд зосередився на кросоверах, проте концепт #2 повертає марку до її коріння. Новинка побудована на абсолютно новій електричній архітектурі ECA, зазначає Autoevolution. Дизайн прототипу, за словами експертів, на 90% відповідає майбутній серійній моделі, прем'єра якої запланована на жовтень цього року в Парижі.

Технічні характеристики обіцяють значний стрибок у порівнянні з попередником. Очікується, що новий Smart #2 подвоїть запас ходу старого електричного Fortwo, дозволяючи проїжджати до 300 кілометрів на одному заряді. Компактні габарити у поєднанні з “нетрадиційною естетикою” та матово-золотим оздобленням кузова роблять модель одним із найочікуваніших електромобілів 2026 року.

Прем'єра Smart #6: преміальний фастбек для Китаю

Ще однією гучною новинкою став Smart #6 EHD – перший досвід бренду в сегменті преміальних седанів. Автомобіль отримав кузов типу фастбек з елегантною та динамічною зовнішністю, над якою працювала команда глобального дизайну Mercedes-Benz у Європі. Попри європейське коріння дизайну, модель #6 наразі орієнтована виключно на внутрішній ринок Китаю і не планується до продажу в інших країнах.

Виробництво обох моделей буде локалізовано у Нінбо. Таке розширення модельного ряду свідчить про намір Smart трансформуватися з виробника нішевих “мікрокарів” у повноцінний бренд преміальних електромобілів, який здатен конкурувати у різних класах – від субкомпактів до середньорозмірних седанів.

Висновки та перспективи

Пекінський автосалон 2026 року став майданчиком для демонстрації амбіцій Smart. Поки кросовери #1, #3 та #5 завойовують ринок, концепт #2 має повернути лояльність фанатів оригінального бренду. Поєднання передових китайських технологій Geely та досвіду інженерів Mercedes-Benz дозволяє компанії створювати продукти з унікальним характером, які знову стають “нетрадиційними” та сміливими.