Повернення легенди: Toyota знову відкриває замовлення на Land Cruiser 70-ї серії в Австралії

Попри те, що історія цієї лінійки датується ще 1980-ми роками, експерти прогнозують збереження масового попиту на автомобіль. За словами віцепрезидента Toyota Australia з продажу, маркетингу та франчайзингових операцій Джона Паппаса, призупинення замовлень у 2025 році було вимушеним кроком і зараз компанія рада оголосити про відновлення продажів.

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Екологічна модернізація: інтеграція системи AdBlue

Найбільш вагомі технічні зміни оновленого позашляховика торкнулися його моторної гами. На зміну 4,5-літровому турбодизельному двигуну V8, який пропонувався до середини 2024 року, прийшов сучасний 2,8-літровий турбодизельний чотирициліндровий силовий агрегат, запозичений у моделі Hilux. Щоб забезпечити відповідність цього мотора суворим австралійським екологічним стандартам Euro 6d, інженери Toyota інтегрували в конструкцію 20-літровий бак для AdBlue.

Заправний люк для AdBlue розташований на передньому лівому крилі в модифікаціях із подвійною кабіною, а в моделях з одинарною кабіною його розмістили у просторі між кабіною та задніми колесами. Оновлення не вплинуло на динамічні показники: потужність 2,8-літрового двигуна становить 201 к.с., а максимальний крутний момент досягає 500 Нм.

Зміни в техніці