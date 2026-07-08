Повернення легенди: Toyota знову відкриває замовлення на Land Cruiser 70-ї серії в Австралії

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Лінійка Toyota Land Cruiser 70
Попри те, що історія цієї лінійки датується ще 1980-ми роками, експерти прогнозують збереження масового попиту на автомобіль. За словами віцепрезидента Toyota Australia з продажу, маркетингу та франчайзингових операцій Джона Паппаса, призупинення замовлень у 2025 році було вимушеним кроком і зараз компанія рада оголосити про відновлення продажів.
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Екологічна модернізація: інтеграція системи AdBlue
Найбільш вагомі технічні зміни оновленого позашляховика торкнулися його моторної гами. На зміну 4,5-літровому турбодизельному двигуну V8, який пропонувався до середини 2024 року, прийшов сучасний 2,8-літровий турбодизельний чотирициліндровий силовий агрегат, запозичений у моделі Hilux. Щоб забезпечити відповідність цього мотора суворим австралійським екологічним стандартам Euro 6d, інженери Toyota інтегрували в конструкцію 20-літровий бак для AdBlue.
Заправний люк для AdBlue розташований на передньому лівому крилі в модифікаціях із подвійною кабіною, а в моделях з одинарною кабіною його розмістили у просторі між кабіною та задніми колесами. Оновлення не вплинуло на динамічні показники: потужність 2,8-літрового двигуна становить 201 к.с., а максимальний крутний момент досягає 500 Нм.
Зміни в техніці
- На початковому етапі повернення на ринок Land Cruiser 70-ї серії пропонується виключно з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Представники австралійського підрозділу Toyota зазначили, що модифікації 78-ї серії, шасі 79-ї серії з подвійною кабіною, а також версії 76-ї серії GXL, які раніше оснащувалися п'ятиступінчастою механічною трансмісією, наразі залишаються недоступними для замовлення.
- Виробник не робив офіційних заяв про повне скасування механічної коробки передач, що залишає ймовірність її повернення у майбутньому, хоча точні терміни такої модернізації поки не визначені.
- Ще одна помітна конструктивна зміна стосується культової моделі 78-ї серії. Інженери зменшили об'єм її паливного бака зі 180 літрів до 130 літрів. Таке рішення дозволило уніфікувати показники місткості паливної системи з усіма іншими представниками оновленої 70-ї серії.