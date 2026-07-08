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Повернення легенди: Toyota знову відкриває замовлення на Land Cruiser 70-ї серії в Австралії

Компанія Toyota офіційно оголосила про відновлення прийому замовлень на позашляховик Land Cruiser 70-ї серії на австралійському ринку. Прийом замовлень був закритий приблизно на рік через логістичні складнощі, проте після технічного оновлення силового агрегату модель знову стає доступною для покупців.
Оновлений Toyota Land Cruiser 70 повернувся в Австралії: характеристики та зміни

ФОТО: Toyota|

Лінійка Toyota Land Cruiser 70

Данило Северенчук
logo8 липня, 16:30
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Попри те, що історія цієї лінійки датується ще 1980-ми роками, експерти прогнозують збереження масового попиту на автомобіль. За словами віцепрезидента Toyota Australia з продажу, маркетингу та франчайзингових операцій Джона Паппаса, призупинення замовлень у 2025 році було вимушеним кроком і зараз компанія рада оголосити про відновлення продажів.

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Екологічна модернізація: інтеграція системи AdBlue

Найбільш вагомі технічні зміни оновленого позашляховика торкнулися його моторної гами. На зміну 4,5-літровому турбодизельному двигуну V8, який пропонувався до середини 2024 року, прийшов сучасний 2,8-літровий турбодизельний чотирициліндровий силовий агрегат, запозичений у моделі Hilux. Щоб забезпечити відповідність цього мотора суворим австралійським екологічним стандартам Euro 6d, інженери Toyota інтегрували в конструкцію 20-літровий бак для AdBlue.

Заправний люк для AdBlue розташований на передньому лівому крилі в модифікаціях із подвійною кабіною, а в моделях з одинарною кабіною його розмістили у просторі між кабіною та задніми колесами. Оновлення не вплинуло на динамічні показники: потужність 2,8-літрового двигуна становить 201 к.с., а максимальний крутний момент досягає 500 Нм.

Зміни в техніці

  • На початковому етапі повернення на ринок Land Cruiser 70-ї серії пропонується виключно з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Представники австралійського підрозділу Toyota зазначили, що модифікації 78-ї серії, шасі 79-ї серії з подвійною кабіною, а також версії 76-ї серії GXL, які раніше оснащувалися п'ятиступінчастою механічною трансмісією, наразі залишаються недоступними для замовлення.
  • Виробник не робив офіційних заяв про повне скасування механічної коробки передач, що залишає ймовірність її повернення у майбутньому, хоча точні терміни такої модернізації поки не визначені.
  • Ще одна помітна конструктивна зміна стосується культової моделі 78-ї серії. Інженери зменшили об'єм її паливного бака зі 180 літрів до 130 літрів. Таке рішення дозволило уніфікувати показники місткості паливної системи з усіма іншими представниками оновленої 70-ї серії.
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