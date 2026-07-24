Повний привод, два мотори та бензогенератор: ЗСУ отримає електромотоцикл-гібрид МУЛ.Е

Про завершення кодифікації повідомило Міністерство оборони України. У відомстві називають МУЛ.Е першим українським повнопривідним електричним мотоциклом, створеним спеціально за запитами військових для роботи в умовах сучасної війни.

Повний привод реалізували без традиційної трансмісії

Головна технічна особливість МУЛ.Е – привод на обидва колеса за схемою 2×2. Замість одного двигуна та механічної трансмісії розробники застосували два незалежні електромотори.

Така конструкція покращує прохідність і водночас підвищує живучість машини. За даними Міноборони, у разі пошкодження одного приводу мотоцикл не обов’язково повністю втрачає рухливість.

Відсутність звичайного бензинового двигуна також знижує акустичну та теплову помітність. МУЛ.Е може тихо наближатися до позицій, перевозити спорядження або працювати на маршрутах, де звук мотора здатен видати місцеперебування військових.

Для чого потрібен МУЛ.Е

Мотоцикл створили не лише для швидкого пересування одного бійця. Його конструкція дозволяє перевозити військовослужбовця з озброєнням, доставляти невеликі вантажі та евакуювати поранених.

Для перевезення більшого спорядження передбачене буксирування причепа. Це розширює можливості мотоцикла як компактного логістичного транспорту для малих груп.

На відміну від пікапа чи повнорозмірного наземного комплексу, мотоцикл потребує менше місця, може проходити вузькими стежками та швидше розгортається перед виконанням завдання.

Майже 100 км без запуску генератора

Заряду штатних акумуляторів вистачає приблизно на 100 км руху. Фактична дальність залежатиме від навантаження, швидкості, температури та складності рельєфу.

Однак після розрядження батарей МУЛ.Е не обов’язково доведеться залишати на місці. На рамі встановлено компактний бензиновий генератор, який може підзаряджати тягові акумулятори.

Фактично це своєрідний гібрид послідовного типу. Колеса обертають електродвигуни, а бензиновий агрегат працює як джерело електроенергії та збільшує автономність.

Генератор зробили знімним. За потреби його можна від’єднати від мотоцикла та використовувати окремо в польових умовах.

Мотоцикл може заряджати дрони та радіостанції

Знімний генератор перетворює МУЛ.Е на мобільне джерело живлення для підрозділу.

Від нього можна заряджати телефони, радіостанції, інше обладнання зв’язку та акумулятори FPV-дронів. Це особливо важливо для малих груп, які діють далеко від стаціонарних джерел електроенергії.

У такому форматі мотоцикл виконує одразу кілька ролей. Він перевозить людей і вантажі, працює як тягач для легкого причепа та забезпечує підрозділ електрикою.

Широкі шини допомагають на піску та болоті

МУЛ.Е отримав широкі позашляхові шини, розраховані на рух слабкими ґрунтами. За інформацією розробників, машина може пересуватися піском, снігом, розмитими дорогами та заболоченою місцевістю.

Повний привод особливо корисний під час руху на малих швидкостях, коли задньопривідний мотоцикл може забуксувати або втратити керованість.

Широкі колеса також зменшують питомий тиск на поверхню. У Міноборони зазначають, що він наближений до тиску, який створює нога піхотинця. Це має знижувати ймовірність спрацювання окремих мін, розрахованих на значно важчі автомобілі або бронетехніку.

Водночас така властивість не робить маршрут гарантовано безпечним. Реальна мінна загроза залежить від типу боєприпасу, способу його встановлення та чутливості підривача.

Кодифікація відкриває шлях до закупівель

Під час випробувань мотоцикл підтвердив заявлені характеристики, після чого його допустили до експлуатації у Збройних Силах.

Кодифікація означає, що зразок офіційно отримав номенклатурний номер і може закуповуватися для потреб Сил оборони. Проте саме рішення про допуск ще не означає автоматичного початку масових поставок.

Подальші обсяги залежатимуть від замовлень, фінансування, виробничих можливостей підприємства та результатів експлуатації у військах.

ЗСУ замовили 1500 мотоциклів у 2026 році

Мотоцикли стали одним із найбільш затребуваних видів фронтового транспорту поряд із пікапами. Їх використовують для швидкого пересування малих груп, підвезення вантажів, роботи на складних маршрутах і оперативного залишення небезпечних ділянок.

У 2026 році Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання 1500 мотоциклів для ЗСУ. Це утричі більше, ніж роком раніше.

У тендері брали участь шість компаній. Завдяки конкуренції, за даними закупівельної агенції, фінальну вартість вдалося знизити, заощадивши майже 12 млн грн бюджетних коштів.

Не уточнюється, чи входить МУЛ.Е до цих 1500 машин. Однак його кодифікація показує, що військовий мототранспорт в Україні поступово переходить від звичайних цивільних моделей до спеціалізованих платформ, спроєктованих безпосередньо під потреби фронту.