Американці зробили другу версію позашляховика для апокаліпсису потужністю у тисячу "коней"

Розробка 2021 року, яку офіційно презентували в нинішньому січні, несподівано отримала ряд прихильників. З розгортанням баталій на Близькому Сході портфель замовлень на перелицьований класичний позашляховик Jeep Wrangler активно поповнюється – кількість охочих мати справжню фортецю на колесах під назвою Rezvani Tank збільшується.

Щоправда, виробничі потужності Rezvani аж ніяк не конвеєрні: ательє виготовляє штучний товар і практично припинило рекламу моделі Tank, хоча попит й без того зростає. За деякими джерелами, вже йдуть активні роботи з нарощування випуску цих машин. Про це пише Авто24.

Байдужість до електромагнітних імпульсів

Зовні машина 4х4 брутальна, мало схожа на оригінальний Wrangler, хоча в інтер’єрі має ознаки донора. Хижацького, звіроподібного вигляду додають ще й 37-дюймові позашляхові шини.

Однак не це головне, бо найбільшої похвали заслуговує те, що двигун має захист від електромагнітних хвиль. Численні дослідження з імітацією зовнішніх перешкод показали головне: мотор не реагує на агресивні імпульси ймовірних грибоподібних спалахів.

Це вже оновлена версія Rezvani Tank, попит на яку буде зростати через уже відомі і не дуже втішні обставини на Близькому Сході. Колаж: Авто24

Якщо в базовій версії, яку можна умовно назвати бюджетною, стоїть простенька 2,0-літрова "четвірка" (270 к.с.) або 3,6-літровий V6 (285 к.с.), то елітний "Танк" топового виконання може комплектуватися трьома версіями двигуна V8, найпотужніший із яких у Dodge Challenger SRT видає неймовірні 1000 кінських сил.



Для роботи з такою потужністю пропонуються посилені підвіски та позашляхові комплекти:

збільшення кліренсу приблизно на 15 см;

позашляхові шини діаметром близько 102 см;

підвіска Fox зі збільшеним ходом.

Це дозволяє використовувати автомобіль не лише на дорогах загального користування, а й у складних умовах бездоріжжя. Саме таке виконання має модель за номером 002.

Великих візуальних відмінностей від попередньої версії не видно, але в комплектації та облаштуванні салону вони є. Фото: Rezvani

На випадок апокаліпсису

Для тих, хто готується до реальних бойових дій, в ательє вже заявили, що готові запропонувати новий пакет бронювання B5. Він включає балістичний захист кузова та скла від штурмових гвинтівок, тепловізор, захист днища від вибухів та детектор вибухівки.

Експерти прогнозують, що таке бронювання може за попитом навіть перевершити потреби в 1000-сильному двигуні, коли замовник надаватиме перевагу версії SRT V8 в 500 к.с. на користь посиленого бронювання кузова.

Брутальність, помножена на комфорт і безпеку

Взагалі в ательє вже фіксують у замовників мало не параною в бажаннях безпеки, у тому числі щодо димових завіс, електричного струму для оборони і, зрозуміло, потужного бронювання.

Для таких клієнтів Rezvani Tank вже має власний каталог опцій безпеки.

Що в пакеті безпеки:

генератор димової завіси;

військові шини Runflat;

система захисту від електромагнітних імпульсів;

сліпучі вогні;

звукова сирена;

домофон;

дверні ручки з електрошокером для захисту від несанкціонованого проникнення.

Ціна питання

Базова вартість Rezvani Tank стартує приблизно від $150 000. Це навіть менше, ніж оголошувалося в січні. Тоді на ціннику була вартість $175 000.

Однак вважати цю величину сталою не варто, оскільки список опцій має ще півтора десятка позицій – починаючи від сонячних панелей на даху і закінчуючи "зоряним небом" у салоні у стилі Rolls-Royce. Тоді ціна може підскочити до $400 000.

У січні за дебютну версію виставили цінник в 175 тисяч доларів, але ця виличина може бути меншою чи навіть дуже нескромною… Фото: Rezvani



Про майже півмільйонний цінник моніторинг нічого не дав, а ось про Rezvani Tank зі стартовою ціною $259 000 інформація знайшлася (див. відео внизу).



Втім, з’явилася скромніша версія всього за чотири сотні доларів – компанія Rezvani випустила лімітовану серію радіокерованих іграшкових моделей Tank за ціною близько $400. Щоправда, цей тираж обмежений лише сотнею примірників.