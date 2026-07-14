Позашляховики, криптовалюта і "розвідка" маршруту: на Одещині зірвали трансфер ухилянтів за 130 тисяч доларів

ФОТО: ДПСУ |
Трансфер забезпечували потужні позашляхові автомобілі
Організація переправлення була схожа на справжню військову операцію. До прикордоння 13 охочих покинути Україну везли на позашляховиках, а маршрут контролювали окремі машини-"розвідники".
Про це йдеться у релізі Державна прикордонна служба України, що опублікований на сайті відомства та його ФБ-сторінці.
Маршрут із семи областей
За даними слідства, організаторами схеми були 34-річна жінка та 31-річний чоловік з Одеської області, які діяли у змові з адміністратором Telegram-каналу.
Чоловіки із семи областей України заздалегідь прибували до Одеси, звідки їх групами перевозили позашляховиками у напрямку придністровської ділянки українсько-молдовського кордону.
Щоб уникнути перевірок, попереду колони рухалися два автомобілі-спостерігачі, які мали контролювати ситуацію на маршруті та попереджати про можливі небезпеки.
Двоє затриманих організаторів схеми будуть притягені до відповідальності за кримінальною статтею, а 13 "туристів" відбудуться адмінпокаранням. Фото: ДПСУ
По $10 тисяч із кожного
Вартість незаконного "трансферу" становила 10 тисяч доларів з людини. Гроші клієнти перераховували на криптогаманець організатора, а загальна сума лише цієї спроби переправлення сягнула 130 тисяч доларів.
Втім, до державного кордону колона так і не дісталася – усіх учасників операції затримали прикордонники Подільського загону спільно з поліцейськими.
Автомобілі вилучили
Правоохоронці вилучили позашляховики, які використовувалися для перевезення, а також мобільні телефони учасників схеми.
Організаторам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави майже 1 млн грн та 500 тис. грн відповідно.
Тринадцятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності.