Позашляховики, криптовалюта і "розвідка" маршруту: на Одещині зірвали трансфер ухилянтів за 130 тисяч доларів

Організація переправлення була схожа на справжню військову операцію. До прикордоння 13 охочих покинути Україну везли на позашляховиках, а маршрут контролювали окремі машини-"розвідники".

Про це йдеться у релізі Державна прикордонна служба України, що опублікований на сайті відомства та його ФБ-сторінці.

Маршрут із семи областей

За даними слідства, організаторами схеми були 34-річна жінка та 31-річний чоловік з Одеської області, які діяли у змові з адміністратором Telegram-каналу.

Чоловіки із семи областей України заздалегідь прибували до Одеси, звідки їх групами перевозили позашляховиками у напрямку придністровської ділянки українсько-молдовського кордону.

Щоб уникнути перевірок, попереду колони рухалися два автомобілі-спостерігачі, які мали контролювати ситуацію на маршруті та попереджати про можливі небезпеки.

Двоє затриманих організаторів схеми будуть притягені до відповідальності за кримінальною статтею, а 13 "туристів" відбудуться адмінпокаранням. Фото: ДПСУ

По $10 тисяч із кожного

Вартість незаконного "трансферу" становила 10 тисяч доларів з людини. Гроші клієнти перераховували на криптогаманець організатора, а загальна сума лише цієї спроби переправлення сягнула 130 тисяч доларів.

Втім, до державного кордону колона так і не дісталася – усіх учасників операції затримали прикордонники Подільського загону спільно з поліцейськими.

Автомобілі вилучили

Правоохоронці вилучили позашляховики, які використовувалися для перевезення, а також мобільні телефони учасників схеми.

Організаторам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави майже 1 млн грн та 500 тис. грн відповідно.

Тринадцятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності.