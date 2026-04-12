Представлено найшвидший та найпотужніший трековий монстр Ariel Atom 4RR за 280 000 доларів

Серцем нового Atom 4RR став 2,0-літровий двигун Honda K20C Type R, який пройшов через фундаментальну модернізацію. Інженерам Ariel знадобилося понад 100 годин ручної роботи, щоб перетворити стандартний агрегат на гоночний шедевр, пише Autoevolution.

Фахівці замінили майже кожен внутрішній компонент: встановлено ковані поршні та шатуни, модернізовано гільзи циліндрів, змінено геометрію головки блоку та встановлено систему змащування гоночної специфікації. Завдяки великому турбокомпресору з тиском наддуву 1,7 бар та новій титановій вихлопній системі, потужність сягнула неймовірних 525 к.с., а крутний момент – 550 Нм. Максимальні оберти двигуна тепер становлять 8200 об/хв.

Динаміка: 2,4 секунди до “сотні”

Головний секрет Ariel Atom 4RR полягає не лише у кінських силах, а й у масі. Автомобіль важить менше 700 кг, що забезпечує співвідношення потужності до ваги понад 780 к.с. на тонну. Такі характеристики дозволяють 4RR демонструвати розгін від 0 до 100 км/год за 2,4 секунди. Потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту секвентальну коробку передач Quaife, яка підтримує перемикання вгору та вниз без використання зчеплення.

Шасі та технології з перегонів

В основі автомобіля лежить нове бронзове шасі з підвищеною міцністю. За керованість відповідають повністю регульовані амортизатори Ohlins та алюмінієві стійки. Гальмівна система від AP Racing працює у парі з ABS, яка має 11 рівнів регулювання прямо з кокпіта, дозволяючи водієві миттєво адаптуватися до стану треку. Кузов отримав нові аеродинамічні елементи з вуглецевого волокна, включаючи бічні понтони, перероблені для кращого охолодження двигуна. Перед водієм встановлено професійний TFT-дисплей, що відображає час кола та телеметрію в реальному часі.

Ціна ексклюзивності

Вартість Ariel Atom 4RR стартує від 208 000 фунтів стерлінгів (приблизно 280 000 доларів США без урахування податків). Тираж моделі буде “надзвичайно обмеженим”. Кожен покупець отримає запрошення на завод у Крюкерні для фінального налаштування специфікації під власні потреби, що гарантує унікальність кожного випущеного екземпляра.