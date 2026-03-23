Практичний іспит на водійські права: який тип коробки передач обрати

Вибір автомобіля для складання практичного іспиту — один із ключових моментів для майбутніх водіїв. Особливу увагу варто звернути на тип коробки передач, адже саме від цього залежить, на якому транспортному засобі ви зможете складати іспит, пише ГСЦ МВС.

Який іспит можна складати: «механіка» чи «автомат»

Правило просте:

якщо навчання проходило на автомобілі з автоматичною коробкою передач — складати іспит можна лише на «автоматі»;

якщо навчання було на механічній коробці — іспит дозволено складати як на «механіці», так і на «автоматі».

Тобто вибір ширший мають лиш ті кандидати, які навчались на механічній коробці передач.

Важливий нюанс під час запису

Якщо ви записуєтесь на іспит і плануєте складати його на автомобілі автошколи, тип коробки передач у системі запису не зазначається. Це означає, що:

кандидат у водії повинен самостійно домовитися з автошколою;

необхідно забезпечити подачу потрібного автомобіля до сервісного центру МВС у день іспиту.

При цьому оренда автомобіля автошколи оплачується окремо і не входить у вартість складання іспиту.

Альтернатива — автомобіль сервісного центру

Складати іспит можна і на транспорті сервісного центру МВС. У цьому випадку під час запису:

одразу обирається тип коробки передач — механічна або автоматична;

надається автомобіль центру без додаткових витрат на оренду.

Вартість та запис на іспит

Офіційна вартість складання практичного іспиту становить 420 гривень. У цю суму вже включено використання автомобіля сервісного центру. Додатково може стягуватися банківська комісія.

Записатися на іспит можна кількома способами:

онлайн через систему Е-запису;

через мобільний застосунок;

безпосередньо в терміналі сервісного центру.

Онлайн-запис відкривається на 21 день вперед, але також доступна можливість отримати послугу в день звернення — за наявності вільних місць.

Висновок

Тип коробки передач — важлива умова складання практичного іспиту. Щоб уникнути проблем у день іспиту, варто заздалегідь визначитись із транспортним засобом і погодити всі деталі з автошколою або обрати автомобіль сервісного центру МВС.