Прапорці, VIP-тур і статус біженця: як "пакет" переправлення до ЄС стає дорожчим

Як повідомляють пресслужби Закарпатської обласної прокуратури, Нацполіції та ДПСУ, заповзятливого жителя Берегівщини взяли на гарячому безпосередньо в Ужгороді. Чоловік розробив хитрий пішохідний маршрут в обхід офіційного пункту пропуску Лужанка та збирав групи з кількох клієнтів.

За свої послуги фігурант брав солідний прайс, але й сервіс пропонував відповідний. Він проводив детальний інструктаж: пояснював, як рухатися, що брати з собою (лише паспорт і трохи готівки).

Саме місце нелегального переходу кордону завбачливо позначав спеціальними прапорцями. Такого на практиці ще на жодній ділянці кордону не спостерігалося – справжня новація.

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…і плюс повний супровід в Євросоюзі

Головною фішкою цього трансферу була обіцянка повного супроводу вже на території сусідньої держави. За інструкцією, після перетину межі втікачі мали здатися місцевим правоохоронцям і попросити статус біженця.

Надалі організатор планував особисто зустрічати своїх підопічних у Європі та допомагати з оформленням документів для офіційного проживання в ЄС. Проте бізнес-план луснув, коли ділка затримали одразу після отримання всієї суми від чергових клієнтів.

За такий гонорар організатор переправлення обіцяв дуже багато і, що головне, навіть легалізацію в ЄС, що в пакеті послуг можна також вважати новацією. Фото: з матеріалів слідства

Суворі наслідки та схожі випадки

Наразі суд уже відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон йому загрожує серйозний тюремний термін від 7 до 9 років, а також позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні комплексні послуги стають сумним трендом. Нещодавно на Львівщині викрили ще одну масштабну схему, де за 15 тисяч доларів клієнтам пропонували не лише переправлення до Румунії чи Молдови, а й маскування під військових та підроблені документи.

А на Буковині апетити перевізників виявилися ще більшими. Там водій звичайної фури намагався вивезти "туристів" серед дощок, взявши за такий екстремальний рейс аж 50 тисяч доларів, але також був зупинений прикордонниками.