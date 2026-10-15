Права на причіп та фуру без річного стажу: уряд спростив правила для водіїв

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, відповідні зміни передбачені постановою Кабміну № 1237 від 7 жовтня 2026 року. Нововведення діятимуть тимчасово – протягом усього періоду “воєнного стану” та ще шість місяців після його офіційного завершення.

Раніше, щоб легально тягати за легковиком важкий лафет чи житловий причіп (категорія BE), водій мусив чекати цілий рік після отримання базової категорії B. Тепер цю бюрократичну перепону прибрали, і аналогічне послаблення стосується вантажівок із причепами та напівпричепами (C1E та CE).

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Як тепер відкрити нову категорію

Автоматичного права на керування автопоїздами ніхто не дає, тому вчитися все одно доведеться. Кандидату достатньо мати чинне посвідчення відповідної базової категорії, пройти офіційний курс перепідготовки в акредитованій автошколі та успішно скласти практичний іспит.

Для складання іспиту в територіальному сервісному центрі знадобиться стандартний пакет документів. Це паспорт з витягом про реєстрацію, ідентифікаційний код, наявні права та чинна медична довідка щодо придатності до керування.

Бонус для водіїв легковиків та важливі нюанси

Окрім скасування стажу, уряд запровадив ще одну вкрай важливу норму для підтримки гуманітарної логістики. Власникам звичайних прав категорії B тимчасово дозволили сідати за кермо важчих вантажних автомобілів категорій C та C1.

Нагадаємо, як раніше писав Авто24, мінімальний вік для отримання категорій BE, C1E та CE залишається незмінним і становить 19 років. Тому отримати права у 18 років і наступного дня легально сісти за кермо фури все одно не вийде.

Також варто зазначити, що для водіїв фур (категорія CE) вимога щодо стажу була скасована ще у вересні 2025 року. Нинішнє ж рішення остаточно зрівняло правила, поширивши спрощену процедуру на легші вантажівки та легкові авто з важкими причепами.