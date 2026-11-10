Права на трактор та комбайн без річного стажу: Кабмін радикально спростив правила

Як повідомляє Міністерство аграрної політики, відповідні зміни до порядку видачі посвідчень ухвалені урядом.

Відтепер фахівці з базовою категорією А1 можуть одразу вчитися керувати важчими машинами, екскаваторами чи комбайнами (категорії від А2 до H), не чекаючи цілий рік.

Ще один важливий бонус для водіїв стосується самих іспитів. Раніше, якщо кандидат не складав теорію чи практику на нову категорію, у нього забирали наявне посвідчення, залишаючи людину взагалі без роботи.

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За новими правилами старий документ вилучатимуть лише в момент видачі нового, тому в разі провалу на іспиті тракторист зможе спокійно повернутися за кермо своєї звичної техніки.

Що кажуть в аграрному відомстві

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький підкреслив, що в умовах війни сектор відчуває гострий дефіцит кваліфікованих рук.

"Ми усуваємо зайві обмеження, щоб господарства могли швидше перенавчати фахівців і залучати їх до роботи на різних видах техніки, – зазначив глава відомства.

Спрощений механізм працюватиме тимчасово – упродовж дії воєнного стану та ще 90 днів після його скасування.

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Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, схожі послаблення уряд запровадив і для звичайних водіїв: тепер отримати права на керування легковиком з важким причепом або фурою також можна без обов'язкового річного стажу.