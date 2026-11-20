Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, оперативники спільно зі слідчими викрили місцеву мешканку на торгівлі впливом. Фігурантка раніше працювала адміністратором у сервісному центрі, тому добре знала внутрішню кухню та мала контакти колег.

Своїм клієнтам підприємлива жінка розповідала, що завдяки старим зв'язкам може легко домовитися про безпроблемне отримання водійського посвідчення. Зокрема, вона запевнила одного з чоловіків, що організує йому успішне складання практичного іспиту в одному з ТСЦ сусідньої Рівненської області.

Свої послуги жінка оцінила у цілком помірний прайс – 400 доларів. Проте брати готівку особисто вона побоялася, розуміючи можливі ризики.

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Невдала конспірація

Щоб відвести від себе підозри, жінка відправила на зустріч із клієнтом у Луцьку свою доньку. Дівчина забрала обумовлену суму та мала передати її матері, але план провалився через раптове втручання правоохоронців ДВБ.

Наразі організаторку схеми затримано. Слідчі поліції вже готують їй офіційне вручення підозри.

Суть проблеим

За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС близько 80% кандидатів у водії провалюють водійські іспити. Це створює незвичайно високий попит на послуги “бігунків” - людей які за гроші допомагають отримати посвідчення водія. Часто “бігунки” є колишніми співробітниками силових органів.