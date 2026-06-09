Представлено нове покоління кросовера Audi Q7 із інноваційним світлом

За словами генерального директора компанії Гернота Дьолльнера, нова генерація успішно продовжує місію бренду, пропонуючи просторий салон із високоякісними матеріалами та потужні силові агрегати.

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Зовнішній вигляд кросовера відрізняється потужним силуетом, високою лінією даху та фірмовою решіткою радіатора Singleframe, що забезпечує впевнену присутність автомобіля на дорозі.

Варіанти компонування салону та преміальне оснащення

Інтер'єр нового Audi Q7 спроєктований з акцентом на геометричну інтеграцію елементів, чіткість ліній та ергономічність. Кросовер уперше доступний у трьох конфігураціях салону: стандартній п'ятимісній, а також опційних шести- або семимісній.

Для шестимісного варіанта в другому ряду встановлюються два індивідуальні крісла, що підвищує рівень комфорту бізнес-класу в тривалих поїздках. У семимісному виконанні на другому ряду можна змонтувати три дитячі автокрісла одночасно. Завдяки системі комфортного входу крісла другого ряду нахиляються вперед, не блокуючи доступ до третього ряду. Положення всіх сидінь регулюється за допомогою електроприводу.

Об'єм багажного відділення п'ятимісної модифікації становить 806 літрів, а за умов складених крісел другого ряду корисний простір збільшується до 2075 літрів. Семимісна версія пропонує 722 літри об'єму за другим рядом сидінь та максимум 1980 літрів за першим. Двері багажника обладнані електроприводом із функцією безконтактного відкриття жестом ноги під бампером, де спеціальний проектор підсвічує правильну зону для занесення стопи.

Серед ключових елементів оснащення салону виділяються:

Великий скляний люк зі змінним ступенем прозорості, що регулюється за допомогою електронного керування;

Мультимедійний комплекс: вигнутий панорамний дисплей Audi MMI на базі технології OLED, який об'єднує віртуальну панель приладів, центральний тачскрін та окремий екран для переднього пасажира із захистом від відволікання водія;

Інтелектуальний асистент: голосовий помічник із функцією самонавчання, який інтегрований із ChatGPT для надання відповідей на загальні питання;

Бездротова зарядка: Нова центральна консоль обладнана двома магнітними майданчиками для бездротової зарядки смартфонів за стандартом Qi2.2 потужністю 25 Вт кожен із системою охолодження повітряним потоком;

Ексклюзивні матеріали: опційний текстильний пакет із використанням натуральної вовни альпаки в поєднанні зі шкірою, а також декоративні вставки з натурального ясеня, коріння липи або вуглецевого волокна.

Інноваційні цифрові технології освітлення та безпека

Особливу роль у конструкції кросовера відведено світлотехніці. Опційні цифрові матричні світлодіодні фари Matrix LED здатні проєктувати високочіткі світлові візерунки прямо перед автомобілем, адаптуючи розподіл світла залежно від дорожніх умов. Ззаду встановлено цифрові ліхтарі OLED третього покоління з функцією комунікаційного освітлення. Загалом водієві доступно до восьми різних варіантів світлових підписів для передньої та задньої оптики.

Інженери вперше впровадили унікальну систему передових покажчиків повороту. У нічний час доби автомобіль синхронно проектує стилізований динамічний сигнал повороту безпосередньо на поверхню дорожнього покриття збоку від кузова. Це дозволяє заздалегідь попередити інших учасників руху, наприклад велосипедистів, про намір здійснити маневр чи змінити смугу.

Також оптичні ефекти тепер тісно пов'язані з роботою асистентів безпеки. При відкритті дверей світлодіод у порогах проектує білий ромб на землю, підсвічуючи шлях. Якщо система моніторингу сліпих зон виявляє наближення іншого авто чи велосипедиста, функція попередження про вихід блокує замок дверей та проектує яскравий ромб на асфальт поруч із кузовом, одночасно вмикаючи аварійну сигналізацію на задніх OLED-панелях.

Пакет систем безпеки також містить нову функцію допомоги при аварійних ситуаціях, яка у разі неактивності водія здатна самостійно перелаштувати кросовер на вільну обочину на швидкості від 30 до 50 км/год та здійснити контрольовану зупинку. Асистент навченого паркування спроможний запам'ятати до п'яти індивідуальних складних маневрів заїзду в гараж чи під навіс довжиною до 200 метрів кожен і згодом виконувати їх автоматично під наглядом водія. Новий реверсивний помічник дозволяє машині самостійно рухатися заднім ходом у вузьких провулках за раніше записаним маршрутом довжиною до 50 метрів зі швидкістю до 10 км/год.

Потужність, динаміка та характеристики двигунів V6 TDI

На момент старту продажів новий Audi Q7 пропонуватиметься в Європі з 3,0-літровим дизельним двигуном V6 TDI у двох варіантах форсування. Топова версія розвиває потужність 220 кВт (299 к.с.) та 630 Нм крутного моменту. Базовий варіант видає потужність 180 кВт (245 к.с.) та 500 Нм моменту.

Двигуни працюють у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач та фірмовою системою постійного повного приводу quattro з новим міжосьовим диференціалом підвищеного тертя.

Обидві силові установки інтегровані з новою гібридною технологією MHEV+, яка базується на трьох компонентах: стартер-генераторі з ремінним приводом, вдосконаленому генераторі силової установки та літій-залізо-фосфатній батареї. Ця архітектура дозволяє здійснювати короткочасний рух виключно на електричній тязі під час паркування або повільного пересування в міських заторах, а також тимчасово додає трансмісії до 18 кВт (24 к.с.) потужності та 370 Нм крутного моменту під час розгону.

Для усунення ефекту турбоями та забезпечення миттєвої реакції на педаль газу двигуни обладнані компресором з електричним приводом. Крім звичайного дизельного пального, двигуни адаптовані до використання екологічного палива HVO, виготовленого з відходів, що дозволяє знизити викиди вуглекислого газу на 70–95%. Стандартно кросовер оснащується підвіскою зі сталевими пружинами, а як опція доступна адаптивна пневматична підвіска зі спортивними або комфортними налаштуваннями демпфування.

У Німеччині базова вартість моделі потужністю 180 кВт становить від 87 900 євро, тоді як версія на 220 кВт оцінена щонайменше у 90 500 євро. Процес серійного виробництва новинки, як і двох попередніх поколінь, налагоджено на заводі в Братиславі. Прийом замовлень у Німеччині стартує у червні 2026 року, а перші поставки клієнтам заплановані на вересень.