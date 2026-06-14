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"Преміальний корейський дизайн": новий Audi Q7 став героєм мемів через схожість із Hyundai Santa Fe

Світова презентація нового Audi Q7 викликала бурхливу реакцію в автомобільній спільноті. Окрім обговорення інноваційних матричних фар та проєкційних поворотників, користувачі соціальних мереж та автомобільні ентузіасти зосередилися на кардинальній зміні дизайну моделі. Нова естетика німецького SUV спровокувала хвилю мемів та жартів: дизайнерів масово звинувачують у копіюванні Hyundai Santa Fe.
Новий Audi Q7 висміяли в мережі через схожість з Hyundai Santa Fe

ФОТО: Audi|

Audi Q7 2026

Данило Северенчук
logo14 червня, 09:10
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Головним приводом для іронії став відхід бренду Audi від звичних плавних, округлих та витончених ліній попередника на користь масивного силуету з вираженою формою кузова. Інтернет-коментатори одразу помітили, що прямі кути, плаский капот та специфічне розділення передньої оптики роблять німецький автомобіль за понад 83 000 євро занадто схожим на масовий корейський кросовер Hyundai Santa Fe четвертої генерації.

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Що саме висміюють у мережі?

В Instagram, Threads та Reddit активно поширюються колажі та порівняльні зображення обох моделей. Користувачі змагаються у дотепності, натякаючи на кризу ідей у дизайнерському департаменті німецької марки. Найпопулярніші тези та жарти з обговорень:

  • "Купуєш Audi за ціною двох Hyundai, а сусіди все одно думають, що ти взяв Santa Fe у кредит";
  • Користувачі вигадують гібридні назви для новинки, на кшталт Audi Santa Q7 або Hyundai Q7;
  • Особливої критики зазнали колісні арки, які на думку автолюбителів тепер виглядають "накладними";
  • Частина фанатів бренду жартує, що єдиний спосіб розрізнити машини у потоці – це дочекатися, поки Audi увімкне свої фірмові проєкційні поворотники, оскільки решта елементів профілю здалеку здаються ідентичними.

Представники Audi раніше зазначали, що такий крок у дизайні є свідомим. Створюючи третю генерацію Q7 на платформі Premium Platform Combustion, інженери хотіли зробити автомобіль більш брутальним, міцним та практичним, щоб посилити конкуренцію в сегменті великих сімейних семимісних SUV. Проте інтернет-спільнота виявилася безжальною до нового візуального коду марки.

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До слова, ситуація з Audi Q7 – далеко не перший випадок, коли автомобільна індустрія вибухає мемами через спірний дизайн преміумновинок. Нещодавно подібна доля спіткала перший в історії електромобіль від Ferrari, який користувачі мережі порівняли з міським автобусом та промисловим пилотягом через специфічні форми решітки та кузова.

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