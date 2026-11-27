Як свідчать дані сайту caredge.com, розрив у втраті вартості між батарейними машинами та класичними авто з двигунами внутрішнього згоряння стає дедалі помітнішим. Якщо традиційні бензинові моделі за два-три роки експлуатації зазвичай позбуваються 25-35% від початкового прайсу, то їхні електричні конкуренти можуть втратити набагато більше.

Найбільш показовою є ситуація в преміальному сегменті. Наприклад, топовий Porsche Taycan Turbo S, який в автосалоні коштував понад 250 тисяч євро, через три роки можна знайти на вторинці всього за 69 тисяч (-72,4%). Схожа історія спіткала популярні кросовери BMW iX xDrive50 та Mercedes EQE SUV, які також демонструють падіння ціни більш ніж на 50% за три роки.

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Чому ціни летять у прірву

Експерти виділяють кілька головних причин такого стрімкого знецінення. По-перше, автовиробники постійно оновлюють модельні ряди, покращують технології та паралельно знижують ціни на нові електрокари, що автоматично тягне донизу вартість вживаних машин. По-друге, покупців на вторинному ринку відверто лякає ризик деградації акумулятора, заміна якого коштує майже як сам автомобіль.

Свою роль зіграли й державні програми підтримки. У багатьох юрисдикціях щедрі субсидії суттєво знижували реальну ціну покупки нового авто для першого власника. Проте офіційний прайс залишався високим, і саме від нього зараз рахують відсоток знецінення, що робить цифри падіння такими драматичними.

Чи варто купувати зараз

Для звичайного водія, який давно придивлявся до переходу на електротягу, нинішня ситуація відкриває шикарні можливості. Ви отримуєте шанс взяти свіжу преміальну техніку з крутою комплектацією за ціною нового масового хетчбека.

Головне правило під час вибору такого авто – ретельна діагностика, – наголошують фахівці. Перевірка залишкової ємності батареї на спеціалізованому сервісі залишається абсолютно обов'язковою умовою перед підписанням будь-якої угоди.