Прямий шлях до Молдови: на якому етапі будівництво нового мосту та пунктів пропуску на Вінниччині

Як повідомляє Служба відновлення у Вінницькій області, регіон наразі демонструє найвищі темпи приросту пасажиропотоку, тому розбудова прикордонної інфраструктури йде прискореними темпами. Фахівці зосередили головні зусилля на кількох стратегічних локаціях, які мають забезпечити комфортний перетин державного кордону.

Міст через Дністер та нові КПП

Наразі будівельна готовність прикордонного мостового переходу "Ямпіль – Косеуць" становить 76%. Українська сторона вже узгодила з молдовськими колегами дорожню карту щодо наступного етапу робіт на території сусідньої держави, включно зі зведенням самого пункту пропуску.

Відкриття цієї переправи забезпечить водіям пряме сполучення з молдовським містом Сороки. Це дозволить суттєво зекономити час у дорозі та покращить загальну логістику між країнами.

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Паралельно тривають масштабні роботи на міжнародному пункті пропуску "Бронниця – Унгурь", де ступінь готовності об’єкта вже перевалив за 80%. Зараз там активно проводять благоустрій території, а до кінця 2026 року планують повністю завершити влаштування інженерних мереж та зовнішнього освітлення.

Темпи будівельних робіт на об'єктах прикордонної інфраструктури Вінниччини динамічні. З введенням оновлених пунктів пропуску в експлуатацію процедура оформлення вантажів і пасажирів до/з Молдови буде швидшою. Фото: Служба відновлення у Вінницькій області

Окрім цього, будівельники змонтують оглядовий місток та підготують комплекс до введення в експлуатацію. Реалізація цього проєкту не лише підвищить пропускну спроможність, а й забезпечить сучасний рівень інклюзивності для маломобільних груп населення.

Також у штатному режимі продовжує працювати діючий пункт "Могилів-Подільський – Отач". Його потужності наразі відіграють ключову роль у забезпеченні стабільного трафіку на південно-західному напрямку.

Альтернативні шляхи та безпека

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державне агентство відновлення розпочало процес закупівлі 135 мобільних укриттів для прикордонної інфраструктури. Їх встановлять у п’яти областях, зокрема і на Вінниччині, щоб водії та пасажири могли перечекати повітряну тривогу в безпеці прямо в чергах перед КПП.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна також активно розширює логістичні коридори на інших напрямках. Нещодавно запрацював новий міст через річку Тиса та спільний пункт пропуску на кордоні з Румунією, а Мінінфраструктури опрацьовує ідею перенесення частини митних процедур на територію сусідніх держав для пришвидшення руху транспорту.