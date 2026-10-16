Прямий шлях до Молдови: новий міст через Дністер обіцяють відкрити до кінця року

Як повідомляє компанія Autostrada , фахівці вже закінчують роботи в молдовській частині русла річки та переходять до будівництва на березі. Роботи на об'єкті ведуться в цілодобовому режимі, адже будівельники мають жорсткий дедлайн.

Наразі зведено 180 метрів переправи та встановлено 15 із 24 запланованих металевих опор. Кожна така конструкція має вісім трубчастих елементів та три потужні льодорізи, які зберігають міст під час зимової криги.

Проїзна частина розташовується на безпечній висоті близько 11 метрів над рівнем води . Основу формують з надійних металевих балок та залізобетонних плит, на які наносять спеціальну насічку для кращого зчеплення шин із покриттям.

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Будівництво тимчасового мосту між Україною та Молдовою Фото: Автострада

Що це дасть водіям та регіону

Паралельно з мостом дорожники активно готують під'їзні шляхи. З українського боку вже майже готові 3 кілометри нової траси, а наступним кроком стане облаштування з'їзду та підключення до дорожньої мережі сусідньої країни.

Запуск цього маршруту забезпечить пряме сполучення між Вінниччиною та молдовським містом Сороки. Це вкрай важливо саме зараз, адже пасажиропотік на цьому напрямку є рекорди: тільки за літо 2026 року кордон тут перетнули понад 2,25 мільйона разів.

"Тимчасовий міст створить умови для відновлення будівництва міжнародного мостового переходу через Дністер довжиною 1309 метрів, – вдз починають представники підрядника.

Цей глобальний проект стартує ще у 2021 році, але через повномасштабну війну його довелося поставити на паузу. Фото: Автострада

Розбудова прикордонної інфраструктури