У сервісних центрах МВС діє пріоритетне обслуговування для окремих категорій громадян. Скористатися ним можуть, зокрема військовослужбовці, але лише під час отримання послуг для власних потреб.

Пріоритетний виклик поширюється тільки на фізичних осіб. Військовослужбовець може, наприклад, зареєструвати власний автомобіль або обміняти посвідчення водія. Якщо ж послуга оформлюється для юридичної особи чи компанії, пріоритетний виклик не застосовується.

Хто має право на пріоритетне обслуговування

Відповідно до наказу МВС №777 від 5 листопада 2020 року, правом на пріоритетне обслуговування можуть скористатися:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

люди з інвалідністю;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю — не більше однієї особи;

члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців;

військовослужбовці, які проходять військову службу, — у період дії воєнного стану.

Скільки разів можна скористатися

Пріоритетну послугу можна отримати не більше одного разу на день для кожного виду послуги.

Тобто протягом одного робочого дня громадянин може, наприклад, один раз оформити посвідчення водія та один раз зареєструвати автомобіль у сервісному центрі МВС.

Як отримати пріоритетний виклик

Пріоритетне обслуговування доступне в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання.

Для цього потрібно:

Зареєструватися в системі Е-запис через термінал у сервісному центрі.

Обрати необхідну адміністративну послугу.

Під час реєстрації внести дані документа, який підтверджує право на пріоритетне обслуговування.

Пред’явити оригінал цього документа адміністратору під час отримання послуги та надати його копію.

За потреби адміністратор сервісного центру може допомогти з реєстрацією в системі Е-запис. Копію документа також можна сформувати через застосунок або портал Дія, якщо така можливість передбачена для відповідного документа.

Після реєстрації клієнт отримує номер пріоритетного виклику, який відображається на інформаційному моніторі. Представників пільгових категорій викликають до першого вільного адміністратора, який надає саме ту послугу, яку вони обрали під час запису.