Проблема "жовтих очей": власники Lamborghini Urus скаржаться на дефект фар за 5000 доларів

За словами технічних спеціалістів, пожовтіння денних вогнів у Lamborghini Urus першого покоління є наслідком конструктивного недоліку. Світлодіодні модулі всередині корпусу розташовані занадто близько до світловодної трубки. Через надмірне накопичення тепла під час роботи кінець світлового шляху фактично обпалюється, пише Carscoops.

В результаті замість чистого білого світла, передбаченого заводом, фара починає випромінювати теплий жовтий відтінок. Цей процес відбувається поступово, тому власники можуть не помічати змін, доки не порівняють стару фару з новою або щойно відремонтованою.

Труднощі ремонту та позиція страхових компаній

Ситуація загострилася після того, як один із власників відновив пошкоджену в ДТП фару з боку пасажира. Після ремонту вона знову почала світити яскравим білим світлом, проте на її фоні вціліла фара з боку водія стала виглядати помітно жовтою. Попри те, що здалеку різниця майже нечутна, зблизька вона створює ефект “неохайності” передньої частини авто.

Фахівці зазначають, що ідеальним рішенням є одночасна заміна або ремонт обох оптичних блоків для досягнення повної симетрії. Однак вартість однієї фари становить від 5000 до 7000 доларів. Страхові компанії відмовляються оплачувати заміну справної деталі лише через невідповідність відтінку світла, що ставить власників перед складним вибором: миритися з асиметрією або виправляти дефект власним коштом.

Реакція власників

Користувачі в соціальних мережах різко критикують такий стан речей, наголошуючи, що для автомобіля, ціна якого порівнянна з вартістю нерухомості, подібні дефекти є неприпустимими. Багато хто зазначає, що якби це був бюджетний автомобіль проблема не була б такою критичною, але статус Lamborghini вимагає бездоганності в кожній деталі.

Чому ремонт сучасної оптики коштує так дорого?

Сучасна фара – це не просто лампа в корпусі, а високотехнологічний елемент, що містить десятки світлодіодних матриць, складну систему лінз, світловодів та власні блоки керування. Оптичні елементи часто інтегровані настільки щільно, що навіть незначне термічне пошкодження робить вузол неремонтопридатним. Нагадаємо, що подібні дефекти є не лише в Lamborghini – власники BMW M4 Competition з лазерними фарами також зіткнулись з дорогим ремонтом.